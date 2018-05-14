百度糯米影業2億美金賣身愛奇藝 曾估值60億融資未果

剛剛成功分拆金融業務的百度，對另一項資産的處置也在悄然進行併已接近尾聲。

據騰訊《一線》獨家獲悉，百度旗下糯米影業已被作價2億美金賣給百度系公司愛奇藝，百度糯米影業相關團隊也已於近期調整。有接近交易人士向《一線》透露，糯米影業與愛奇藝會在技術和資源層面進行深度合作。

目前，對於這一交易信息百度官方暫未做出回應。

至此，百度糯米影業懸而未決的去向終於落定，而百度O2O相關業務的主要資産也基本被拆分完畢。

過山車式命運

伴隨過去幾年百度整體戰略的大調整，百度糯米影業經歷了過山車式的命運。

百度糯米影業是在四年前百度全面投入O2O戰略的大背景下成立的。

2013年8月，百度宣布向糯米網戰略投資1.6億美元，獲得約59%的股份，成為糯米網第一大股東。2014年1月，百度宣布收購人人網所持的全部糯米網股份。根據協議，交易完成後百度將成為糯米網的單一全資大股東。3月，糯米網正式更名為百度糯米。

該年3月7日，百度糯米發起“3o7女生節”活動，獲得了不錯的效果。延續補貼戰思路的“3o7女生節”為百度糯米衝了一份漂亮的數據成績單，據稱正是這份成績單增強了李彥宏對O2O業務的信心，百度糯米由此獲得了更多資源支持。

之後，李彥宏開始親自為O2O業務站台，併多次對外錶露了百度在O2O業務上的決心，2015年6月30日，已經很少出席發布會的李彥宏意外出現在了百度糯米“會員+”戰略發布會上，併放出“百度賬上還有500多億現金，先拿200億元來把糯米做好”的豪言。同年的百度世界大會上，李彥宏“首要任務是發展O2O業務”的言論，再次強調了O2O業務之於百度的地位。

成立於2015年1月的百度糯米影業是第一家推出影院聯名會員卡的在線電影平台，隨後，百度糯米先後與萬達、星美、大地、中影、保利、沃美等近二十多家家院線推出聯名會員卡，銷量近百萬張。2015年6月，百度以1.5億港元正式入股星美集團。2015年12月1日，百度糯米聯合中影、星美、大地、金逸等十幾家院線推出超級影院商城，基於會員、賣品和衍生品與影院展開深度合作。

在“會員+”O2O生態戰略、“超級影院計劃”等計劃，以及補貼大戰的推動下，糯米影業在成立之初的一年里取得了不錯成績。根據彼時公布的信息，2015年排名前十的電影有七部是國産片，其中六部與百度糯米均有深度合作，且百度糯米出票量份額大都佔20%以上，如《港囧》、《尋龍訣》、《老炮兒》等等，而且百度糯米影業都參與了其宣發工作。

回望糯米影業的發展歷史，百度全面擁抱O2O戰略的2015年是百度糯米影業經歷過的最好時光，但可惜併未持續。

曾謀求獨立發展

2015年8月美團與大眾點評的合併為百度大力投入O2O業務的戰略帶來一記重擊。2016年上半年，李彥宏在接受媒體採訪時錶達了對於O2O業務成績的態度——“不能說完全滿意”，“如果真的做不過，就不做，該做的決斷也要做。”同時，伴隨補貼明顯減少的現象，百度放棄O2O戰略的信號被明顯的釋放出來。

糯米影業由此也迎來了命運的轉折點。2016年，糯米開始進行戰線收縮，停止自營酒店業務，酒店業務接入攜程與去哪兒的庫存。但作為糯米體系中垂直場景耕耘最深的行業，糯米影業曾被賦予更大期待。

2016年6月，百度糯米影業宣布以20億元為資本媒介成立内容投資基金，發力電影内容産業，併錶示在未來兩年内投資至少30部電影。此外，百度糯米影業還宣布將成立股權投資基金，目標是IP及電影製作領域的優質公司。

糯米支持影業業務的力度可能超出外界的感知：據時任糯米總經理曾良彼時接受採訪時透露的信息，到2016年上半年，“先拿200億元來把糯米做好”的預算隻花出去一半，其中的20多億便是設立了糯米影業基金。

與其他在線票務公司類似，此時的糯米影業開始嘗試向上遊延伸，其發展路徑與如今已成在線票務龍頭公司的貓眼類似，未來存在很多想象，但隨著百度投入O2O業務的決心已經動搖，糯米影業的發展規劃未能延續。

2016年上半年，市場有糯米影業獨立融資的傳聞流出，盡管此事併無後續，但據騰訊《一線》了解，糯米影業獨立融資一事屬實，其曾接到外部投資者以60億估值進行投資的意向。

但此時的糯米影業已經處境尴尬，在百度整體戰略大調整的背景下，百度高層併不願意對O2O業務作出更多資源投入，據《一線》了解，面對外部投資者對糯米影業錶現出的意向，百度高層併不熱心和支持，對外給出的商業條款也比較嚴苛導緻投資者陸續知難而退。

2017年，百度確立以AI為核心的戰略，在新COO陸奇的帶領下，百度明確了主航道與護城河戰略，對與核心業務關聯度不大的業務陸續進行剝離，内部進行了大調整。該年3月，百度解除與前百度公司副總裁、百度糯米總經理曾良的勞動合同，糯米轉由百度高級副總裁向海龍接手，同時，糯米全面轉向廣告模式。

2017年下半年，糯米影業將被出售的消息傳出，經過半年多，糯米影業的歸屬於近日最終落定。2億美金的出售價格與曾經60億元的估值相比幾乎是大甩賣，但併入愛奇藝對已經淪為快被人遺忘的邊緣角色糯米影業而言，或許仍舊算是不錯的結局。

來源：騰訊一線

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