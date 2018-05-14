南方航空(01055-HK)4月客運運力投入同比升13.94%

南方航空(01055-HK)公布，2018年4月，集團客運運力投入(按可利用客公里計)同比上升13.94%，其中國内、地區、國際分别同比上升12.13%、18.15%、18.21%；旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升16.16%，其中國内、地區、國際分别同比上升14.30%、23.60%、20.45%；客座率為84.29%，同比上升1.61個百分點，其中國内、地區、國際分别同比上升1.60、3.48、1.56個百分點。2018年4月，集團未新開定期航線。
貨運方面，2018年4月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)同比上升5.25%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)同比上升4.02%；貨郵載運率為53.69%，同比下降0.64個百分點。
2018年4月，集團引進飛機4架，包括2架B737-800，1架A330-300，1架B787-9；退租1架B737-700和1架B737-800，出售1架B757-200。截至2018年4月底，集團合計運營768架飛機。
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