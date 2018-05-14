【港股解碼】同樣是獨角獸，為什麼富士康不用折價也能上市？

中國的股市從來都不缺戲劇性，最新的一幕由富士康“主演”。

富士康logo 圖源：網絡

閃電過會後兩月深夜獲批



直到今日凌晨，用36天的驚人速度刷新了A股過會新紀錄的富士康（601138-CN）才發布了《首次公開發行招股意向書》，距離過會已經過去了兩個月有餘。不僅先急後慢的IPO節奏讓市場摸不著頭腦，上週五證監會公佈的批文也頗為異常。

避開了晚上8、9點鐘的發布高峰期，富士康上市的批文直到晚上11點48分才姍姍來遲，更令人意外的是證監會的批文中並未提及富士康的募資金額。反常的披露時間和內容難免讓人浮想聯翩，整個週末資本市場都在猜測：富士康會不會折價上市？

這樣的猜測並非毫無依據，在上個月彎道超車搶先拿到IPO批文的藥明康德最終定下的募集資金為21.3億元，較預披露減少了63%！而去年10月就申報了IPO材料，和富士康同樣追求高市值的寧德時代卻至今未能收穫批文。

大面積鎖股減衝擊



從今晨發布的招股說明書來看，富士康最終還是如願以償了！ 272.53億的融資額保持不變，但發行方式卻大有玄機。不僅進行了戰略配售，而且對戰略投資者獲配的股票實現了大面積鎖股，其中50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。至於網下發行的70%將鎖定一年，投資者只要參與網下申購就必須認可該條件。



富士康大面積鎖股 圖源：上交所



大面積鎖股減少了市場的投機行為，保護了中小投資者的利益；並讓更多人有機會投資富士康獲利，對富士康、投資者乃至整個市場都大有裨益。說到底，證監會的本意不是阻攔“獨角獸”上市尋求融資助力發展，只是擔心獨角獸空降資本市場激起的水花太大，讓市場和投資者為獨角獸企業一家的發展蒙受損失，最終公利為私利讓步反而不美。

折價上市VS大面積鎖股



雖然折價上市和大面積鎖股都是解決獨角獸上市帶來副作用的有效手段，但對公司來說意義卻截然不同。以藥明康德為例，無論其是出於何種原因選擇折價上市，傳遞給資本市場的信息都有預估價過高或是對自身發展不夠自信的消極信息，難免影響公司後續股價。何況折價發行也使得藥明康德最終能得到的資金大幅縮水，投資計劃也由10個減少至4個，公司的發展進程因此放緩。

對比折價發行，富士康大面積鎖股不降融資額的做法傳達的信息明顯更積極，讓投資者對富士康更有信息。最終富士康不僅能夠如願上市獲得高額融資推動轉型發展，而且解決了上市可能帶給資本市場的不良影響。在資本市場允許的範圍內，求得了自身利益的最大化。

同為獨角獸上市，富士康的選擇和藥明康德截然不同 圖源：網絡

之所以說是在資本市場允許的範圍內，是因為比起大面積鎖股，一刀切的折價發行才是避免獨角獸公司上市大比例佔有市場資金的根本解決方案。從這個角度來看，市場最終還是為富士康讓步！但如果富士康未來的發展良好、帶給市場的收益巨大，市場讓步導致的損失未嘗不能在將來得到彌補。於是問題的關鍵兜兜轉轉又回到了起點，273億的融資到底多不多，或者說，富士康17倍多PE究竟高不高？

17倍多的PE究竟高不高？



從財務數據來看，富士康以往作為代工廠走的是薄利多銷的路線。 2017年富士康3545億元的營收只帶來了158.7億元的淨利潤，連續3年10%左右的綜合毛利率意味著富士康的盈利能力並不強。簡言之，富士康以往的業績表現不值17倍多的PE，但未來呢？

富士康的招股說明書顯示上市募集資金的8項用途分別為：工業互聯網平台構建、雲計算高效能運算中心、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G和物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級以及智能製造產能擴建，總投資額272.53億元。沒有一分錢用於代加工業務擴張，傳達出的信息是富士康將全力向高新技術公司轉型。

富士康的未來：高新技術企業 圖源：網絡

不論未來富士康在高新技術這條路上走的如何，現階段的投資都是必要的，剛在中美貿易戰中挨了打的國人應該很能明白其中的意義。何況富士康在高新技術領域也並非全無經驗優勢，作為世界知名的代工廠，技術向富士康的滲透遠快於市場。

以8K技術為例，富士康在2016年收購了夏普和它的面板技術和資源，富士康也拿到了在深圳做國內第一個8K內容產業基地的批准。在8K技術上富士康擁有領先地位，其他高新技術領域或多或少也同樣具有一定的先發優勢。對比其他成熟的高新技術公司，富士康17倍多的PE其實並不高！

作者：熊思怡

編輯：張駿芬，賀秋霞

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)