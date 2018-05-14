樂視網：目前現金流極度緊張 確有停牌風險

樂視網 (300104-CN) 14 日舉行 2017 年業績說明會，並接受投資人提問。公司財務總監張巍表示，公司目前現金流極度緊張，公司管理層正在積極尋求一切可能的方案，但目前尚未形成確定方案。

據《新浪科技》報導，張巍指出，在資產大幅減值後，樂視網部分資產都正處在凍結狀態，當下資產的融資難以覆蓋短期債務以及公司披露的上市公司累計訴訟、仲裁情況，如若上述訴訟賠償進一步形成或有負債，將加重公司的債務壓力。

樂視網股價在今天午盤一度急殺，跌幅超過 5%，此後跌幅稍減，收 4.23 元，下挫 3.64%。

之前在 4 月 27 日財報中，樂視網宣布 2017 財年營收人民幣 70.25 億元，年減 68%；年度虧損人民幣 138.78 億元，年減 2601.63%。

值得注意的是，立信會計師事務所對本年度公司財務報告的審計意見為：無法表示意見。若 2018 年仍為「無法表示意見」的審計報告，董事會秘書趙凱表示，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，公司可能因連續兩年這種狀況，存在被暫停上市的風險。

此外，若出現經審計後公司淨資產為負情況，深交所也可以決定暫停其股票上市。趙凱表示，目前公司正在積極追討債務。