崴強首季EPS0.27元不如預期 三合一案不影響今年3元高配息

事務機器業者崴強 (6298) 因淡季因素，首季業績下滑，加上雙率下挫，導致單季稅後 0.46 億元，季減 58.9%，年增 24.3%，EPS0.27 元，未如預期。而近日該公司與集團關係企業勁永 (6145)、光燿科(3428) 三合一的股份轉換，共同籌組「永崴投資控股股份有限公司」，並將在 10/1 下櫃。不過，本次股份轉換無礙今年股東之配息。該公司去年 EPS 達 2.31 元，董事會決議將配息 3 元，超額配發率達三成，股息殖利率高達 13.5%。



崴強上週三 (9 日) 宣布暫停交易，並公告與關係企業勁永、光耀科三合一股份轉換案，市場矚目。根據公告，為推動光電、通訊與數位影像產業整合，崴強將以 1 股煥發新設控股公司普通股 0.529 股，勁永則為 1 股換發新控股公司 0.194 股，光耀科以 1 股換發 1 股。



崴強稍後也公告首季財報，單季營收為 10.52 億元，季減 7.6%，年增 2.7%，不過，因毛利率 14.75%，季減 4.77 個百分點，年減 1.37 個百分點，創下新低紀錄，營益率則為 4.27%，季減 4.29 個百分點，年增 0.78 個百分點，為四個季度新低，營業利益 0.45 億元，季減 53.6%，年增 25%，稅後盈餘則為 0.46 億元，季減 58.9%，年增 24.3%，EPS0.27 元。



而崴強股價在三合一案宣布之後，連續重挫兩交易日，上週五 (11 日) 收在 22.05 元，兩天下跌 12.3%，週一 (14 日) 止跌回穩，收盤來到 22.25 元價位，小漲 0.91% 或 0.2 元。

