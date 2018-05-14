〈鴻海首度現金減資〉中華信評認為2因素帶動 有助鴻海獲利向上回升

鴻海 (2317-TW) 董事會決議減資兩成，並分配現金股利每股 2 元，對此，外界均關注此消息是否影響鴻海的評等展望，中華信評今 (14) 日表示，鴻海董事會的決定不會對鴻海「正向」評等造成立即性的影響，且在 iPhone X 生產效率的提升、全球硬體需求在全球經濟快速擴張帶動下，預估仍可有助鴻海獲利向上回升。

中華信評認為，鴻海減資目的，是要在不對其財務狀況造成重大影響下，提升該公司整體股東報酬；觀察近幾個月鴻海股價明顯下跌，原因包括智慧型手機的需求轉疲，蘋果 iPhone X 的生產延後等情況，影響鴻海獲利表現，且短期內獲利前景也受拖累。

中華信評表示，此次鴻海除減資外，也計畫降低現金股利的發放規模，讓公司股東配發的總現金規模，能維持在近幾年來的相近水準。若鴻海董事會此次決定獲得股東會同意，鴻海今年將配發股東總現金規模 (包括減資與現金股利)，將達 692 億元，約當鴻海 2017 年純益 51.2%，也與前年度現金股利配發率相同。

中華信評認為，iPhone X 生產效率提升、全球硬體需求在全球經濟快速擴張帶動下成長，將有助鴻海獲利走出 2017 年第 4 季谷底而向上回升，且鴻海可在審慎財務政策支持下，持續維持強健自由現金流量，並擴大財務緩衝空間。

目前整體看來，中華信評認為，鴻海此次宣布的減資計畫，並不會對其「正向」的評等展望造成不利的影響。