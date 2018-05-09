〈正崴集團三合一〉崴強、勁永、光耀科將共組控股公司 將重新掛牌上市

正崴集團旗下勁永 (6145-TW)、光耀科 (3428-TW) 和崴強 (6298-TW) 今 (9) 日分別召開董事會，決議通過三方簽署共同轉換股份協議書，將合意共組新控股公司，待主管機關審查後，預計 10 月 1 日為股份轉換基準日，並重新在證交所掛牌上市。新設控股公司設定完成後，將同時持有勁永、崴強和光耀 100% 股權。

崴強資深經理郭添賢表示，勁永將以每 1 股換新設控股公司普通股 0.194 股，崴強將以每 1 股換發新設控股公司普通股 0.529 股，光耀科則以每 1 股換發新設控股公司普通股 1 股，股份轉換後新設控股公司資本總額約達 24.876 億元。

郭添賢指出，勁永、光耀科和崴強預計在今 (2018) 年 6 月 19 日召開股東常會討論此議案，待三方股東會通過後，並經主管機關核准、完成換股作業，暫定今年 10 月 1 日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，此三家公司將在轉換基準日終止上市櫃，後續並撤銷公開發行，同一日新控股公司將掛牌上市。

郭添賢強調，新設控股公司成立後，三家公司均維持各公司的存續、名稱以及現有的經營，並留任全部經營團隊及員工，不過後續的經營結構，仍須待 6 月股東常會後，才會有初步的組織調整規劃。

郭添賢說，正崴旗下三家子公司透過新設控股公司，目的是為各強化各自專業領域的優勢，目前三個子公司客戶群均沒有重疊，希望在行銷、採購及研發資源共享互補和合作下，能發揮客戶整合行銷優勢，並在產品上下游間垂直整合後，擴大經營規模、增加整體競爭能量。