宇瞻推抗硫化記憶體模組 搶佔邊緣儲存商機

工控記憶體模組廠 Apacer 宇瞻科技 (8271) 宣布開發全球首款抗硫化記憶體模組，並取得多國專利，搶攻資料中心、伺服器等邊緣儲存的工控商機。宇瞻提到，已鎖定工業應用情境日趨複雜、智慧應用裝置多元化發展，與邊緣運算終端裝置崛起趨勢，拓展抗硫化產品佈局，擴大抗硫化技術應用至 DDR4、DDR3 工業用記憶體；推升抗硫化記憶體模組從特殊應用躍居市場主流，成為從雲端到終端，從資料中心、伺服器到邊緣裝置的標準規格，引發記憶體模組市場的新一波成長動能。



近年來抗硫化記憶體模組一直是市場上關注的焦點。IDC 預測，隨著行動和即時資料持續增長，至 2025 年全球資料領域中將有超過四分之一的資料為即時資料；即時資料分析的需求，於邊緣運算裝置的成長扮演了重要的角色。



宇瞻指出，因應邊緣運算裝置多位於條件嚴苛且複雜的應用環境，客戶對具備實質抗硫化效果的工業用記憶體模組需求也隨之增長，帶動抗硫化記憶體模組採用率。另一方面，IPC 產業領導廠商亦持續關注記憶體硫化問題，深知記憶體硫化對工業電腦、網通與伺服器產品可靠度及使用壽命影響甚鉅，要求導入抗硫化記憶體模組，期能藉此增進產品附加價值並創造差異化。



宇瞻從加速硫化實驗中發現，一般記憶體模組於高溫、高濃度含硫的環境中，不到 200 小時就會開始出現硫化腐蝕情形，造成故障問題。宇瞻科技專利抗硫化記憶體採用特殊的合金材質來達到最高的抗硫化效果，其元件均通過抗硫化 ASTM B809-95 測試規範，於 105 度的高溫、高濃度含硫環境下仍可穩定正常運作超過 1000 小時，提升抗硫化耐用度高達 5 倍以上，以實質確保產品可靠度與耐用度，滿足系統長時間穩定運作之需求，進而有效提升系統整體使用壽命。



宇瞻自發表專利抗硫化記憶體模組以來，成功帶動工控市場對於硫化議題的重視；而今從面臨傳統硫化環境威脅的工業電腦、伺服器應用，到常處於開放式環境的邊緣運算裝置，乃至追求極高可靠度的全工業級應用，工控市場全面採用抗硫化產品的時機儼然成熟。宇瞻開發之抗硫化記憶體模組，為抗硫化技術領航先驅，已陸續於美國、台灣、中國取得專利；而今進一步擴大抗硫化技術應用，率先拓展抗硫化產品佈局至工業用記憶體 DDR4、DDR3 規格。

