宇瞻繼DDR4寬溫記憶體模組導入智慧車應用後 宣布推工業級寬溫識別

隨著物聯網 (IoT)、車用電子、工業 4.0 等智慧應用裝置的多元化發展，對工控記憶體與儲存產品長時間於嚴苛環境運作之耐用度與可靠度的要求也越來越高。有鑑於商規寬溫篩選(sorting)IC 於工業電腦應用故障頻傳，宇瞻(8271) 繼工規寬溫固態硬碟 (SSD)、記憶體模組相繼成功打入無人機與智慧車市場後，率先推廣工業級寬溫識別，將工規寬溫記憶體模組「身分證」透明化。宇瞻長期專注於工業用記憶體開發，堅持使用原廠工規等級顆粒生產工業級寬溫記憶體模組，在策略夥伴三星電子(Samsung) 全力支持下，為全球少數能獲得三星原廠工規等級顆粒的工控記憶體品牌。近來記憶體原廠針對寬溫記憶體模組進行失效分析 (failure analysis) 發現，部份記憶體廠商採用商規 IC，透過篩選 (sorting) 方式，宣稱記憶體可於工規 - 40 度 C 到 85 度 C 的寬溫範圍內運作，以達到降低成本的目的，卻忽略高故障率導致的停機、維修、退換貨與商譽損失的隱藏成本。



此類超出原廠 IC 規格的應用，增加了智慧裝置的不穩定性與風險，易對產品壽命造成影響，進而產生後續可靠度不足所導致的故障問題，更無法獲得原廠任何技術上的支援。為避免工業電腦誤用商規 IC 可能導致資料遺失與損毀的風險，宇瞻宣布，推廣工業級寬溫識別，揭示記憶體原廠 IC 命名規則，客戶及採購單位亦可藉此清楚辨識正工規等級寬溫產品。



宇瞻 DDR4 寬溫記憶體模組近來成功導入智慧車應用，針對長時間處於高低溫變化的戶外應用情境，工規寬溫 IC 可確保記憶體模組面對嚴苛環境的穩定性。工業用客戶需求增加、產品應用多元化，伴隨而來的是對寬溫產品可靠度與耐用度的高標準；而訴求於極端溫度仍可穩定運作的工規寬溫產品，也已大量取代低成本但品質拙劣的商規 IC 寬溫篩選產品。



以宇瞻工規寬溫記憶體模組為例，2017 年出貨量與前年相較大幅成長 70%，於歐洲、大陸市場更是成長 3-5 倍之多。宇瞻垂直市場應用事業處處長黃美惠指出，市場對於宇瞻工規寬溫固態硬碟與記憶體的需求近年來呈現顯著成長，主要原因之一正是來自於商規 IC 產品於工業應用環境的高故障率，驅使客戶轉而選擇全工規等級的寬溫產品。



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