事欣科Q1純益年增5.9倍 EPS 0.52元

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 今(14)日公告第 1 季財報，受惠國防等高單價產品帶動，稅後純益 4087 萬元，季增 2.7 倍，年增 5.9 倍，每股純益 0.52 元；法人估事欣科今年營運將以第 1 季為基礎，第 2 季起營運動能將可逐季升溫，全年純益挑戰歷史新高紀錄。

事欣科首季合併營收達 20.74 億元，創歷史新高，季增 12.5%，較去年同期成長 2 倍，受惠國防等高單價產品出貨挹注，毛利率達 23%，季減 1.58 個百分點，年增 3.84 個百分點，稅後純益 4087 萬元，季增 2.7 倍，年增 5.9 倍，每股純益 0.52 元。

法人看好，事欣科今年獲利成長動能延續，全年純益與每股純益，將挑戰上市以來新高。

事欣科及旗下子公司恩德 (1528-TW) 今日雙雙公佈第 1 季財報，事欣科受惠博弈、國防大單進駐，首季合併營收 8.13 億元，季增 32%、年增 20%，為單季歷史新高，恩德第 1 季營收 12.66 億元，季增 3%、年增 48%，單季純益 2358 萬元，每股純益 0.13 元，較去年同期虧損轉盈並大幅成長。

展望恩德所屬工具機後市，受惠產業復甦蓬勃需求，公司在手訂單已經排至年底，金額約 20 億元，年度營運也可望突破新高紀錄。

展望第 2 季及下半年，事欣科美國子公司 PARPRO 擁有美國 ITAR(國際武器貿易管制條例) 認證資格，另一家子公司 AP PARPRO 也因關係企業 PARPRO 而同樣符合 ITAR 認證，對原本即從事航太及國防領域的 AP PARPRO 而言，營運更如虎添翼，有助爭取更多業務機會。

事欣科看好，美國政策對國防及航太工業營造有利的發展空間，如國防預算增加，在內外有利條件下，二家子公司目前分別正在進行 2-3 家不等之國防工業客戶業務洽談事宜。

事欣科位在墨西哥的生產基地因廠房租約將到期，今年初事欣科已於目前廠房附近另覓適合、空間更大之廠房用地，為廠房搬遷及未來新業務 / 產能預作準備；另除規劃目前墨西哥產能及人員配置之平行遷廠事宜外，也規劃將位於 LAS VEGAS 生產基地所屬機構件等 (如金屬成型等) 需要較多人力成本之製程遷往墨西哥新廠，藉由較低廉的人工成本，整合集團最佳生產配置與營運管理便利性，提升集團獲利能力。

事欣科預期，受惠集團整併整理、國防工業與博奕訂單出貨，營運將可逐季增溫、子公司恩德則受惠工具機產業復甦、美國政策等大環境帶動，營運表現也看俏，法人推估，事欣科今年營運將以第 1 季為基礎，第 2 季開始營運與獲利將可逐季增溫，下半年優於上半年，預期公司今年獲利至少超越 2016 年的每股純益 2.01 元，將再寫下 2013 上市後新高，中長期獲利動能看俏。