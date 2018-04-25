宇瞻Q1獲利季減逾2成 每股稅後純益0.95元

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (25) 日公布第 1 季財報，獲利表現較上季與去年同期衰退，稅後純益 9546 萬元，季減 24.56%，年減 10.65%，每股稅後純益 0.95 元。展望後市，宇瞻表示，預期 DRAM 在未來兩季將持續供不應求，預期 NANDFlash 可望在第 3 季供需平衡。

宇瞻今年第 1 季合併營收 24.94 億元，季減 7.84%，年增 15.23%，毛利率 13.07%，季減 0.5 個百分點，年減 2.04 個百分點，營益率 4.71%，季減 0.19 個百分點，年減 2.55 個百分點；稅後純益 9564.6 萬元，季減 24.56%，年減 10.65%，每股稅後純益 0.95 元。

展望後市，宇瞻指出，今年記憶體市場仍延續去年供不應求局面，NAND 市場供應上下起伏較大，未來 2 季整體 DRAM 市場供給持續短缺，伺服器記憶體從去年 1 月以來價格持續上漲，行動記憶體則較受季節性因素影響，目前較淡，預期第 3 季將會上升，今年各領域的 DRAM 市場狀況不同；NAND Flash 上半年受手機季節性調整的影響，預計第 3 季市場供需回復平衡。

宇瞻去年在 DRAM、NAND 價格雙雙上揚下，採取客戶讓利策略，擴大營收規模與增加客戶，帶動去年營收年增 47.22%，但毛利率則是年減 4 個百分點、下滑至 13%，今年將有不同的策略，以提升毛利率為主。宇瞻去年每股純益 4.02 元，創上市來新高。