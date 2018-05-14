〈房產〉台中人口移入連3年成長 新舊商圈地產標案相繼出籠

台北市與新北市人口連 3 年負成長，而桃園與台中則連 3 年呈現正數，台中新移入人口更是持續增加，近期則有台中市老商圈及新商圈商用大型地產進場標售，最新上場的則為台中市進化路上光華高工進化校區不動產公開標售案。

光華學校財團法人委由外資商仲高力國際辦理光華高工進化校區不動產公開標售，分為甲標 (3414 坪商業區土地) 及乙標 (122 坪機關用地) ，各標號係採獨立標售，標售底價分別為 16.5 億元及 2,810 萬元，預計 6 月 20 日正式開標。

光華高工校本部於 2014 年遷至台中市太平區，為活化閒置資產，將辦理公開標售。

光華學校原址位於台中市北區進化路上，鄰近一中商圈、親親戲院及中國醫大等商圈，生活機能成熟。預計要標售的標的包括商業區土地約 3414 坪及機關用地約 122 坪。其中商業區法定容積率為 350%，倘若加計容積獎勵及容積移轉後，經初步試算，推估可開發容積上限為 500%，總樓地板面積超過 2 萬坪，而且可以興建住宅、辦公、零售、餐飲、飯店、醫療等相關設施，目前周邊新成屋每坪成交價站穩 25-30 萬元。

根據該標的周邊商圈特色，適合引進生活商場、共享辦公、健康事業、休閒住宿、主題餐飲等各種商業運用，除擴增生活服務機能，促進北區與北屯區的繁榮，創造更優質的宜居環境外並型塑區域地標意象。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠表示，台中市已成為全台第二大城，產業發展蓬勃帶動居住與消費需求持續成長，國內各大建商 / 投資人均積極加碼投資台中土地，2017 年上市櫃建商於台中獵地面積逾 6 萬坪，總投資金額逾 150 億元。

而日前外資商仲第一太平戴維斯也代理公開標售標的位在台中火車站後站商圈商用地產，位於三角窗外觀醒目，建物總面積達 1.39 萬坪，可規劃商場、辦公室或電影院等多種商業使用。本次標售將採「全部樓層合併出售」與「部分樓層合併出售」的雙軌並行方式。