〈正達股東會〉Q1每股虧損0.25元拚Q2轉盈 目標今年營運逐季成長

正達 (3149-TW) 今年首季受到營運淡季影響，每股虧損 0.25 元，公司預期，第 2 季起將逐步擺脫淡季衝擊，目標力拚轉盈，樂觀看今年營運可望逐季成長。

正達首季營收 8.07 億元，營業毛利 2343 萬元，營業虧損 4158 萬元，稅後虧損 4801 萬元，每股虧損 0.25 元；正達指出，第 1 季為淡季，在車載產品及開發更大型的 3D 成型玻璃等新品加入，加上建築玻璃占比增加，今年營運可望逐季上揚。

正達去年受惠出售 3D 玻璃相關技術和設備給鴻海 (2317-TW) ，取得 5.67 億元技術轉讓費，帶動全年營運轉盈，稅後純益 1958 萬元，每股純益 0.11 元，為彌補虧損，今 (14) 日股東會決議不配發股利。

正達是玻璃加工製造廠，產品包括消費性電子用及車載工控之蓋板玻璃、玻璃切割強化鍍膜及 3D 成型玻璃、綠建築玻璃的加工製造及銷售，董事長鍾志明指出，電子產業景氣去年略有回升，但在沒有讓市場驚豔的新產品問市，及大陸業者低價競爭下，整體觸控產業及相關供應鏈未見好轉，部分體質不佳企業面臨關廠命運。

鍾志明表示，除積極開發新事業及新產品外，也將整併產品及廠區，出售無競爭力的資產，優化組織提升生產效率，重新調整產品及市場定位，在短期內重新找到獲利根基；2013 年起布局建築玻璃加工及 3D 成型玻璃開發，逐漸擺脫原本完全依賴消費性電子產品的情況，跨足到車用工控市場及建築產業，去年這些產品開始開花結果產量及營收呈現穩定成長。

正達去年營收 36.25 億元，年增 41.49%，毛損率 4.21％，本業虧損 5.05 億元，稅後純益 1958 萬元，每股純益 0.11 元，由於去年仍處於新舊事業及產品交替調整，且面臨觸控產業大陸競爭情況下，營收、獲利不如預期，但相較 2016 年已大幅改善，是連續 4 年虧損後轉盈。

正達指出，新產品破除明顯淡旺季之分，更讓正達轉型成全方位玻璃方案提供者，3D 玻璃產品布局車用、綠建築等利基市場，接獲德國兩大車廠訂單外，也跟其他車廠洽談中，車用 3D 產品毛利較高，有助獲利的表現；在建築產業部分，跨足綠建築玻璃領域，建築玻璃出貨包括台灣、日本、中國大陸、關島、澳洲等，目標將把營收占比拉高到 30%。