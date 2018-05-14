電競、挖礦需求熱潮持續 法人估鈺邦股價看漲

鈺邦 (6449)4 月營收 2.14 億元，月減 6.89%，但年增 55.2%，累計今年前 4 月營收達 8.26 億元，年增 61.24%，今年擬配息 1.8 元，以今日收盤價 63.3 元來看，現金殖利率約 2.83%。法人表示，鈺邦持續受惠電競、挖礦需求熱潮，第二季營收有望創高外，股價也有看漲趨勢。回顧鈺邦今年第一季營收超過 6 億元，年增 63.46%，創單季新高。今年 3 月營收也超過 2 億元，較去年同期增近八成。鈺邦表示，今年第一季營收增，主要是今年高速運算客戶需求增加。



展望第二季，法人分析，鈺邦 4 月營收月減 6.89%，主因是中國大陸管控虛擬貨幣，使比特幣價格暴跌，讓客戶端下修訂單。對此，鈺邦也表示，挖礦熱稍微降溫，電源拉貨期趨緩，坦言訂單確實低於第一季。不過，強調，IOT、電競、AI 等產品後續需求仍會增長，公司也將持續進行產能擴建，接下來營運還是有望成長。



法人則認為，隨電競、挖礦需求熱潮不斷，加上固態電容交期延長，價格也看漲情況下，鈺邦股價同樣有望看漲外，預估第二季營收，仍有機會再創新高。

