〈名師解盤〉股神增持蘋果點燃蘋概火種 520行情仍不看淡

台股上周受到外資持續賣超，以及蘋果財報及展望優於預期的多空因素交戰，單周指數雖然僅小跌 24 點，但是周 K 現仍拉出第 3 根黑棒。展望本周，法人指出，股神巴菲特增持蘋果股票，可望讓市場重新點燃蘋概火種，加上政府代操基金 420 億元將陸續發放，也可為 520 行情增添柴火，只要成交量能擴大，指數反攻的機會自然也就來了。

分析師蔡彰鍠表示，儘管蘋概股在台股的影響力略有式微，但是不可諱言，還是有一定的影響力，因此以股王大立光的走勢及籌碼來看，在 4 月初落底後，外資開始對大立光有稍微轉買的跡象，也推升股價率先其他蘋概股走揚，至於嘉聯益也創下 7 年新高。

分析師陳龍表示，鴻海近期股價有在 80 元附近打底的狀況，不過因為鴻海還沒有公布股利，如果公布的股利能夠讓人驚艷，或許有機會出現中長線的布局機會點。

分析師林隆炫表示，台股目前技術線型處於收斂三角形，上緣是指數 11270 點以來的下降趨勢線，至於下緣則是原始上升趨勢線，是一路從 2 年前延伸而來的，另外年線也在收斂三角形的下檔，從周線角度來看，現在的收斂三角形正是最後尾端，能否順利突破，或是要繼續轉折，就看成交量能否擴增而定。

林隆炫指出，目前年線將要陸續扣抵到 9500 點附近，換言之，年線向上的趨勢並未改變，而且根據葛蘭碧八大法人，在年線向上趨勢未變之前，年線都是相對有撐的地方，因此關鍵就在於成交量，如果台股成交量可以回升到 1500 億元左右，則台股短線高點可望先看到 10900 點，但是如果可以擴增到 1700 億元左右，應該就有機會上看 11120 點左右。

如果投資人如果仍看好台股的 520 行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元大 79 購 20(075693-TW)、臺股指凱基 79 購 02(073846-TW)、臺股指兆豐 78 購 01(072147-TW) 等。