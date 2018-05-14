【豐銀投顧】台幣止貶非關520行情

◆盤勢分析

記得在 5/7 的文章中我們告訴大家:「外資看好並押寶二件事才造成美元一直上升，而吸引熱錢回流美國。一是看好中美貿易談判中國應該會做出一定程度上的讓步，另一是看好美國六月升息為美元帶來的利多」。當時由於外資不斷的匯回美國賺取美元利差，因此造成外資不斷的拋售台股。然而這並非是台灣股票的基本面或經濟面變差，而是熱錢的流動罷了，如果沒弄清楚前因後果而胡亂看空，此波放空台股的人應該早就被斷頭了！而最近為何又上漲？還不就是六月升息的預期以及中美貿易有緩和之勢，因此利多即將實現造成美元的「利多出盡」，熱錢再度回流台股所致，這根本不是什麼 520 行情。否則美國、南韓乃至於香港股市的上漲難道是慶祝台灣總統 520 就職 2 週年行情？這是何等的荒謬呀？

許多投資人都喜歡用過去的經驗來推測未來，但未來其實是不能推斷的，舊的經驗、是屬於舊知識; 舊知識是無法產生新經驗的。現在量能慢慢的擴增，本來就會推升股價指數上升，而量能的擴增，就來自於國際熱錢的回流。不必做過多的聯想。一直有人說什麼台股的基本面其實很差，技術面都是政府刻意做出來的，籌碼面也不健康而決定去放空這都是自己的成見。強烈的主觀之見，讓雙眼矇蔽，導致於不能接受當下所發生的。那反應當然變的不敏銳了。每天都在幻想著未來的行情發展能如我所願。如果所願，就是我的看法很準，但如果不如所願，就是政府在作弊，如此心懷成見投資怎麼會贏？

指數來到這邊，慢慢的壓力會開始大了，首先是已經來到 11000 整數關卡附近了，心理壓力關卡通常會震盪，再來是成交量慢慢增加出來，就代表交投越來越熱絡，操作上就要開始戒慎恐懼，如果爆出大量又帶長黑在高檔處，那大概就要小心了。指數或許不易再出現連續大漲的情況，但個股仍然有不錯的表現，今日矽晶圓股紛紛大漲，有些持有矽晶圓股 (轉投資) 的股票就值得期待，例如 3707 漢磊持有 16 萬餘張的 3016 嘉晶，潛在獲利驚人，就是不錯的標的！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師