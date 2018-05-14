中國政府大補貼 蓋工廠只要出資2成 陸面板廠吃下3成市場

過去 2 年，中國境內設了 8 家面板廠用以生產智慧手機面板，未來 2 年還有 5 家排定時間等著開始運作。

雖然智慧手機面板市場迄今仍以日廠和南韓製造商為主宰，中國面板廠靠著巨額國家資金補貼，也咬下一大口餅。

隨著智能手機成長放緩，中國面板廠也增加了資本投資，甚至犧牲部分獲利，就為了能與日廠和韓廠對手縮短差距，也因此競爭對手越來越難保持相較中國廠的技術優勢。

其他關鍵領域也出現同樣情形 (例如鋼鐵和太陽能電池板)，中國製造商急遽擴張，面板產業恐怕要迎接供應過剩的危機。

迄今，全球中小型面板市場上，中國廠約合併佔有 30% 市場，去年價值約莫 400 億美元，不只是產能擴張，也提高了品管，良率大大提升。例如，IHS Markit. 數據顯示，中國一家大型面板廠天馬微電子 (Tianma Microelectronics）2017 年的出貨價值年增 66% 至 37 億美元。

天馬公司第二家工廠在福建省廈門，2016 年底開始運作，該公司有關人士透露，最初他們無法量產高解析度的 LCD 面板，一些中國智慧手機廠拒絕採用他們的產品，但 2011 年買下日本 NEC 公司 LCD 業務的天馬公司邀請了 NEC 工程師來協助改善不良率，扭轉了局勢。

出貨量榮景對面板的上游供應商來說是好消息，一家天馬的日本供應商高層表示，「物料訂單已經增加至高水準，因為最終都會啟動全體產能。」他指出，過去一年產量大幅提高。

另一家大型中國面板廠京東方科技集團 (BOE Technology Group) 去年出貨量大增 26%。

韓廠和台廠大概在 2000 年開始積極擴張 LCD 領域，2001 年，日本 IBM 將其 LCD 業務出售給一家台灣公司，促使日廠開始減產。

2012 年，6 家日本公司整併業務後成立 Japan Display，目前 Japan Display 和夏普是日本主要面板廠，而 2016 年起，台灣鴻海已經入主夏普。

日廠將其重點自電視使用的大尺寸面板移轉為智慧手機、個人電腦和車內設備等使用的中小型面板，這類面板要求更高的解析度，生產難度較高。

此後，生產面板的技術就移轉到韓國、台灣以及如今的中國。

中國廠商在當地政府的支撐下，擴大了大型面板的市占率，現在也正積極進攻中小型面板。

南韓三星目前已轉向優先發展下一代的 OLED 面板，為了趕上三星，除了蓋 LCD 工廠外，京東方和華星光電等中國廠商也建造了 OLED 工廠。

有一些中國工廠的興建工作也獲得當地政府的資金，據知情人士透露，興建 LCD 和 OLED 面板廠都可以獲得數十億美元的補貼。自日廠跳槽加入華星光電的一位工程師表示，「中國廠事實上只要出 2 成的錢就夠了。」

中國面板廠目前幾乎只能供應華為在內的本地使用者，因為要達到穩定量產的技術有一些困難，迄今使其無法成為蘋果 iPhone 等市場領先產品的面板供應商。

儘管如此，中國穩定擴張的智慧手機市場已經讓京東方和天馬等國內面板廠的出貨量可以穩定增長。

但在 1 月至 3 月，中國智慧手機銷售量較去年同期放緩，為連續第四季放緩，再看到新工廠如雨後春筍般興建起來，這令人擔心面板會不會出現供應過剩的問題。為了維持成長，中國面板廠屆時將需提高對美日韓等其他海外智慧手機廠的供應量。