歐股盤中─能源類股疲軟 泛歐Stoxx 600下跌0.11%

國際油價回落，能源類股疲軟，今 (14) 日歐股早盤，主要指數皆走跌。

台北時間週一下午 5 點 29 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.11%，英國 FTSE 指數下跌 0.05 %，德國 DAX 指數下跌 0.14%，法國 CAC 40 指數下跌 0.12 %。

根據 CNBC 報導，週一早盤，受國際油價回落影響，原油、天然氣相關能源類股走跌。

美國總統川普希望降低美國藥價，導致上週醫療保健類股走跌，但週一早盤已止跌回升，上漲約 0.5%。

個股方面，據傳有 3 家公司，打算併購全球最大辦公室供應集團 IWG，帶動 IWG 股價大漲 22%。

中國長江三峽集團計畫以 91 億歐元，全面收購購葡萄牙電力公司 EDP，此消息帶動 EDP 股價上漲近 10%。

高性能聚芳醚酮材料制造商 Victrex 稱，2019 年收益表現，恐遭遇逆風，導致股價下挫 5.8%。

政治消息方面，義大利極右派的聯盟黨 (the League)，與反體制的五星運動黨 (Five Star Movement)，協商籌組政府，已有進展。

兩黨正持續溝通組閣事宜，可望結束時間長達 2 個月以上的政治僵局。