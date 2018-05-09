面板需求未回暖 群創4月營收197億 月減12.7%

群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 4 月合併營收 197 億元，月減 12.7%，年減 30.6%，主因面板價格持續下跌，加上電視面板的需求也不見明顯增溫等因素的影響；但群創預估第 2 季中小尺寸面板平均銷售單價可望反彈小漲 5% 以內。



群創統計，4 月大尺寸合併出貨量共計 911 萬片，月減 10.9%；中小尺寸合併出貨量共計 2186 萬片，月減 2.2%。群創累計前 4 月合併營收 864.62 億元，年減 24.43%。

群創第 1 季合併營收 668 億元，季減 15.6%，年減 22.32 億元，營業毛利 90.51 億元，毛利率 13.6%，季減 0.5 個百分點，年減 10 個百分點，營業利益 38 億元，營益率 5.7%，季減 1.5 個百分點，年減 11.3 個百分點，稅後純益 29 億元，季減 31.6%，年減 75.2%，每股純益 0.3 元。

群創針對第 2 季展望提出說明，預估第 2 季大尺寸面板整體出貨將略為趨緩，出貨約季減 5% 左右，平均鎖售單價預估季減 6-10%，整機出貨預估可達到每月 10 萬台；中小尺寸面板雖然出貨季減 5% 以內，但平均銷售單價則是上漲 5% 以內。