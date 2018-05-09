大尺寸面板量價齊跌 群創4月營收失守200億元大關 年減3成

面板跌價，市場觀望氣氛濃厚，群創 (3481)4 月摜破 200 億元大關，為 197 億元，只比 2 月 180 億元略高，月減率 12.7%，年減率 30.6%，累計前 4 月營收 864 億元，年減率 24.43%，單月大尺寸合併出貨量共計 911 萬片，月減 10.9%，中小尺寸合併出貨量共計 2,186 萬片，月減率 32.2%。面板雙虎營收均出爐，面板跌價，下游持續去化庫存，整機廠採購策略保守，兩家公司 4 月營收衰退並不令人意外，惟群價 4 月大尺寸產品出貨月減 1 成，出貨量不及 1 千萬片水準，單月營收摜破 200 億元大關，下滑速度較預期來得大，虧損機率升高。



群創並未召開法人說明會，僅以書面簡單說明第二季出貨、平均銷售單價 (ASP) 表現，群創預期，大尺寸面板將進入傳統淡季，整體出貨季減率約 5%，平均售價 (ASP) 季減率 7-9%，中小尺寸面板需求出貨季減率 1-3%，ASP 季增率 1-3%。



面板報價自去年中反轉向下，群創毛利率由去年第一、二季 23-24% 高檔水準，降至第三、四季 20.33%、14.13%，今年第一季為 13.6%，較前一季減少 0.5 百分點，法人推估，第二季營收季減率 5%。

