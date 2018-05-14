〈萬點將滿周年〉大立光先衝台積電接棒撐盤 年線穩定扣抵 萬點將成常態

台股在 2017 年 5 月 23 日以 10007 點收盤後，就一路站穩萬點之上，萬點即將滿周年，綜觀這一路以來，指數最高來到 11270 點，儘管股王大立光 (3008-TW) 最高衝高到 6075 元，又腰斬到 3000 元，不過靠著台積電 (2330-TW) 撐盤，讓指數依然力守萬點之上。法人表示，隨著外資近期開始重新回流，年線又穩定扣抵在萬點之上，台股萬點將成常態。

法人指出，台股在去年 5 月 23 日開始近一年的萬點之路之前，其實指數就已經顯露出強攻萬點的企圖，包括在 5 月 11 日收盤就先以 10001 點探路，拉回 1 天之後，馬上又是連續 3 天站上萬點，儘管空方再將指數壓回萬點之下，不過也僅短短 3 天，5 月 23 日就開啟了台股史上最長的萬點之路。

法人表示，分析這一年以來，量先價行就是台股萬點創高的指標，包括 11 月 30 日成交量衝高到 2299 億元，推升後續指數衝高到 11270 點的本波新高，儘管今年 2 月初一度遇到美股在單周內出現兩度大跌逾千點的拖累，但也未能壓抑指數跌破萬點。

不過股王大立光在萬點之路卻是相對顛簸，法人指出，台股攻上萬點的前半部，大立光確實是推升指數的重要指標，反映在大立光的股價上，就是大立光飆上了 6075 元的台股新天價，但是高檔賣壓隨之出籠，加上蘋果 (AAPL-US)iPhone X 出貨時間遞延，讓大立光營收欲振乏力，而且外資賣超也持續湧現，也讓股價持續拉回，最低來到 3000 元，等於腰斬，不過近期又重返 4000 元以上。

至於外資在這一年以來，雖然有出現幾波較大的賣超，包括 2017 年 9 月下旬的連 8 賣、11 月下旬的連 14 賣、今年 2 月上旬的連 7 賣，以及 4 月下旬的連 12 賣，但是其餘時間也還是買多於賣，尤其外資在近 3 天又開始轉賣為買，更是頗有為台股萬年周年慶提前暖身的意味。

法人指出，從技術線型來看，目前台股年線已經要準備扣抵去年 5 月 23 日以來的萬點之路，換言之，因此至少在未來的一年之內，年線或有起伏，但接下來的年線都還是還是在萬點之上，尤其在指數處於多頭之際，就算跌破年線，中長期的低接買盤還是有機會進場搶進，也有利於台股的萬點之路延續下去。