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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月11日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  富邦科技          利華              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  元大台商50        中和              海悅     興泰
東華          群益臺灣加權反1 富邦摩台          本盟              銘旺科   宏亞
大東          正道            富邦發達          亞力              卓越     達新
立益          友旺            富邦金融          華城              統領     立益
佳和          同開            元大MSCI台灣      永冠-KY                    怡華
昶和          悠克            永豐臺灣加權      大山                       昶和
三洋紡                        富邦日本          和康生                     大統染
本盟                          國泰日經225       科妍                       亞崴
瑞利                          元大日經225       上緯投控                   程泰
樂士                          元大韓國          中鋼構                     永記
正峰新                        元大美債7-10正2   新光鋼                     科妍
億泰                          元大美債7-10反1   世紀鋼                     士紙
毛寶                          元大S&P日圓反1    中環                       東明-KY
燁興                          富邦歐洲          國巨                       世紀鋼
中鴻                          FH彭博高收益債    海悅                       六暉-KY
聚亨                          FH彭博新興債      威盛                       映泰
千興                          FH富時不動產      統懋                       隴華
威致                          FH富時高息低波    麗臺                       禾伸堂
華豐                          宏洲              大毅                       玉晶光
首利                          嘉裕              強茂                       世芯-KY
麗正                          東華              華新科                     拓凱
東訊                          大東              禾伸堂                     東科-KY
華泰                          立益              日電貿                     亞弘電
錸德                          佳和              玉晶光                     華友聯
倫飛                          昶和              柏承                       遠雄來
威盛                          三洋紡            晶心科                     夏都
銘旺科                        本盟              台船                       欣欣
統懋                          瑞利              杜康-DR                    統領
翔耀                          樂士              陽光能源-DR                杜康-DR
太空梭                        正峰新            慶豐富                     晨訊科-DR
新利虹                        億泰              佐登-KY                    友佳-DR
麗臺                          毛寶                                         精熙-DR
華映                          燁興                                         一零四
吉祥全                        中鴻                                         欣天然
憶聲                          聚亨                                         新海
科風                          千興                                         秋雨
建碁                          威致                                         欣高
和鑫                          華豐                                         台數科
力特                          首利                                         南六
喬鼎                          麗正                                         基勝-KY
正達                          東訊                                         波力-KY
晟鈦                          華泰                                         政伸
新世紀                        錸德                                         吉源-KY
誠創                          倫飛
嘉威                          威盛
力銘                          銘旺科
亞太電                        統懋
達能                          翔耀
清惠                          太空梭
慧友                          新利虹
勁永                          麗臺
捷泰                          華映
互億                          吉祥全
天瀚                          憶聲
迅杰                          科風
華上                          建碁
光麗-KY                       和鑫
元晶                          力特
華冠                          喬鼎
裕豐                          正達
寶徠                          晟鈦
新建                          新世紀
皇普                          誠創
日勝生                        嘉威
台船                          力銘
台南-KY                       亞太電
康師傅-DR                     達能
聖馬丁-DR                     清惠
神州-DR                       慧友
耀傑-DR                       勁永
同方友友-DR                   捷泰
晨訊科-DR                     互億
友佳-DR                       天瀚
陽光能源-DR                   迅杰
精熙-DR                       華上
中福                          光麗-KY
雷虎                          元晶
中視                          華冠
秋雨                          裕豐
慶豐富                        寶徠
國光生                        新建
                              皇普
                              達欣工
                              日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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