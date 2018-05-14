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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          美時              新昕纖   美時                
易威     凱衛     富邦美債7-10          達爾膚            謚源     其祥-KY             
穆拉德   海灣     富邦美債20年          彬台              東林     德麥                
中美冠科-KY 雙鴻     元大美債7-10          台蠟              欣厚-KY  中華食              
南璋     友威科   富邦中國政策債          凱柏實業          友銓     世坤                
勝昱     昇華     元大美債1-3          及成              達威     萬國通              
飛寶企業          元大投資級公司債          點晶              松崗     新昕纖              
精確              元大中國債3-5          振維              三圓     聚紡                
宏易              群益15年IG電信債          艾恩特            雙喜     興采                
唐鋒              群益15年IG科技債          青雲              力泰     直得                
榮群              群益10年IG金融債          凱鈺              理銘     泰茂                
天宇              國泰5Y+新興債          華韡              雅茗-KY  至興                
新零售            國泰1-5Y高收債          建達              亞都     萬在                
力新              合世              撼訊              東凌-KY  瑞穎                
恩得利            易威              佳邦              關中     大恭                
李洲              穆拉德            沛亨              隆中     雙邦                
凱柏實業          中美冠科-KY          保銳              時報     致振                
遠昇              南璋              英格爾            欣泰     康聯訊              
及成              勝昱                                         韋僑                
鑫龍騰            世坤                                         威潤                
和進              飛寶企業                                     唐榮                
耀勝              精確                                         晉椿                
倚強              宏易                                         世豐                
錦明              唐鋒                                         強新                
鑫創              榮群                                         力新                
廣寰科            天宇                                         凌網                
點晶              新零售                                       李洲                
建舜電            力新                                         港建                
泰谷              恩得利                                       昇銳                
典範              李洲                                         耀勝                
長天              凱柏實業                                     至寶電              
益通              遠昇                                         點晶                
振維              及成                                         鼎天                
鴻翊              鑫龍騰                                       幸康                
迎輝              和進                                         迎輝                
欣厚-KY           耀勝                                         重鳥鵬              
兆遠              倚強                                         東林                
系統電            錦明                                         晟楠                
世紀              鑫創                                         青雲                
華容              廣寰科                                       昇益                
建榮              點晶                                         三聯                
立衛              建舜電                                       合邦                
天揚              泰谷                                         業強                
鈺創              典範                                         撼訊                
合正              長天                                         安碁                
寶聯通            益通                                         易通展              
昇益              振維                                         迅德                
凱鈺              鴻翊                                         倉和                
德宏              迎輝                                         森田                
合邦              欣厚-KY                                      三圓                
萬旭              兆遠                                         力泰                
驊宏資            系統電                                       理銘                
久正              世紀                                         惠普                
上揚              華容                                         安心                
全譜              建榮                                         漢來美食            
易通展            立衛                                         燦星旅              
安鈦克            天揚                                         富驛-KY             
元隆              鈺創                                         雅茗-KY             
沛亨              合正                                         高野                
九暘              寶聯通                                       亞都                
凱碩              昇益                                         老爺知              
全達              凱鈺                                         德記                
奧斯特            德宏                                         誠品生活            
保銳              合邦                                         華義                
立碁              萬旭                                         隆中                
越峰              驊宏資                                       時報                
英格爾            久正                                         琉園                
士開              上揚                                         旭然                
志嘉              全譜                                         鼎創達              
富裔              易通展                                       捷必勝-KY            
正德              安鈦克                                       明揚                
燦星旅            元隆                                         綠河-KY             
富驛-KY           沛亨                                         花王                
劍湖山            九暘                                         欣雄                
德記              凱碩                                         欣泰                
泰偉              全達                                                             
華義              奧斯特                                                           
得利影            保銳                                                             
鼎創達            立碁                                                             
花王              越峰                                                             
邦泰              英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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