上海進一步擴大金融業對外開放 爭取六方面先行先試

摘要：上海將爭取金融業對外開放先行先試，采取六方面行動，包括擴大銀行業、證券業、保險業、金融市場對外開放，拓展FT賬戶功能和使用範圍，放開銀行卡清算機構和非銀行支付機構市場準入，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制等。

形成進一步擴大對外開放先行先試的舉措

習近平總書記在博鰲亞洲論壇2018年年會上發表了題為《開放共創繁榮創新引領未來》的主旨演講，並向世界鄭重宣布了擴大包括金融業對外開放在內的若幹重大舉措。總書記的講話進一步彰顯了中國繼續與世界同行、共創世界美好未來的滿滿誠意與大國擔當。4月13日，上海市委常委會召開擴大會議傳達學習習近平總書記在博鰲亞洲論壇上的主旨演講，堅定「改革開放再出發」的信心和決心，勇當尖兵，做深做透改革開放大文章。同時，市政府召開常務會議部署金融業對外開放先行先試工作，抓緊推進落實。

建設上海國際金融中心是國家戰略。根據市委市政府要求，本市對照中國人民銀行易綱行長宣布的金融業對外開放措施，形成了進一步擴大對外開放先行先試的舉措。同時，會同在滬金融管理部門，在統籌行業類別、開放內容以及國別地區的基礎上，形成了一批金融業對外開放項目上報國家金融管理部門。

近期在六方面爭取先行先試

在我國金融業對外開放方面一直走在全國前列。截至目前，聚集了股票、債券、期貨、貨幣、外匯、黃金、保險等各類金融要素市場。2017年上海金融市場交易總額達1428萬億元，直接融資總額達7.6萬億元，占全國直接融資總額的85%以上。外資金融機構占本市所有持牌金融機構總數近30%。近期，本市將在以下六個方面爭取先行先試。

一是擴大銀行業對外開放。比如，支持外國銀行在滬同時設立分行和子行，支持商業銀行在滬發起設立不設外資持股比例上限的金融資產投資公司和理財公司，支持外資銀行開展代理發行、代理兌付等。

二是擴大證券業對外開放。比如，支持在滬設立外資控股證券公司、基金公司、期貨公司，允許其從事經紀、咨詢等。

三是擴大保險業對外開放。比如，放開在滬外資保險經紀公司經營範圍，支持外資來滬經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等。

四是擴大金融市場開放。比如，支持境外投資者參與上海證券市場，支持境外創新企業在滬發行中國存托憑證(CDR)，爭取年內開通「滬倫通」，進一步擴大熊貓債規模等。

五是拓展FT賬戶功能和使用範圍。圍繞人民幣國際化，建設人民幣全球服務體系。爭取將FT賬戶覆制推廣至長三角地區和長江經濟帶的自貿試驗區，以及拓展FT賬戶的投融資功能等。

六是放開銀行卡清算機構和非銀行支付機構市場準入，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制等。

近期推進的項目情況

按照習近平總書記的要求，在國家金融管理部門的支持下，本市統籌兼顧行業類別、開放內容和國別地區，梳理形成了一批金融業對外開放項目。行業類別來看，涵蓋了銀行、證券和保險。開放內容來看，既有新設機構的突破，如全球最大的保險集團參股設立的保險資產管理公司，也有擴大經營範圍的突破，如首次允許外資保險經紀公司擴大經營範圍等。國別和地區來看，涵蓋了法國、德國、英國、日本、約旦等國，以及我國香港地區。目前，相關項目正在推進中。

4月27日，中國銀保監會明確外資保險經紀機構可按放開後的業務範圍到所在地保監局申請辦理業務許可證變更。隨後，上海保監局對英國韋萊集團控股的韋萊保險經紀公司變更經營範圍申請進行了審核批準，該公司成為全國首家獲準擴展經營範圍的外資保險經紀機構。

4月28日，法國歐諾銀行和光明食品集團等簽定投資協議，擬共同設立上海光明歐諾消費金融有限公司，並向監管部門提交了申請材料，監管部門已開展設立輔導，這將是歐美發達國家在中國設立的首家消費金融公司。

5月2日，中國銀保監會批覆同意工銀安盛人壽公司發起籌建工銀安盛資產管理公司，這是我國擴大保險業對外開放後獲批的第一家合資保險資產管理公司。

5月4日，富衛人壽保險(百慕大)公司等向中國銀保監會提交了籌建富衛人壽保險公司的申請材料。富衛人壽保險(百慕大)公司為瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衛集團全資子公司。

5月8日，野村控股株式會社等向中國證監會提交了設立外商投資證券公司的申請材料，野村控股株式會社擬持股51%。

5月9日，德國安聯保險集團總部決定在上海獨資設立安聯(中國)保險集團公司，並抓緊落實籌備事項。

此外，4月底，約旦阿拉伯銀行總行決定設立上海分行，匯豐銀行(中國)決定申請第三方資金存管業務；近日，摩根大通也向證監會提出了在滬設立外資券商的申請。

下一步的工作考慮

下一步，本市將繼續貫徹落實習近平總書記重要講話精神，全面推進市委市政府確定的上海改革開放目標任務，不斷提升上海金融業的開放度和開放水平，全面深化國際金融中心建設。

一是不斷優化金融發展營商環境，擦亮上海金融服務名片，促進金融業健康發展。主動靠前，做深做細外資金融機構落地配套服務，推進開放項目盡快落地和業務開展。通過持續營造開放、透明、包容的金融營商環境，使上海成為國家擴大對外開放的承載地和重要外資金融機構聚集地。

二是深化金融改革，爭取更多擴大開放舉措的先行先試。今年是改革開放40周年，在我國新一輪改革開放中，上海將主動擔當，加強上海國際金融中心建設和自貿試驗區金融開放創新聯動，積極爭取國家把新的金融產品、業務創新和金融科技等放在上海先行先試，推動金融高質量發展，更好服務實體經濟。同時，做好金融創新風險壓力測試，切實守住風險防範的底線。

三是以開放促發展，推動國際金融中心建設再上新台階。加快形成面向國際的金融市場體系，建設全球性人民幣產品創新、交易、定價和清算中心。通過開放持續提升上海國際金融中心世界影響力和全球資源配置能力，加快建設與我國經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心，為促進全球化提供新的機會和動力。

本文來源上海發布

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)