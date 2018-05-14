【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五個別發展，醫藥股上漲而科技股走軟。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,831 點； 標準普爾指數上升 0.2% 至 2,728 點；納斯達克指數微跌至 7,403 點。特朗普指將助中興盡快恢復業務。

油價上週五下跌，因美國盟友或將推動維持伊朗核協議。紐約 6 月期油下跌 1.0% 至每桶 70.70 美元。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,320.7 美元。

香港股市上週五上升，內地股市下跌。物業管理股跑贏大市，其中彩生活（1778.HK）上升 5.9%；汽車製造股錄得上升；教育股受壓。個股方面，丘鈦科技（1478.HK）預計上半年股東應佔稅前溢利同比減少至少 50%，股價急挫 30.3%；天喔國際（1219.HK）主席正協助中國有關部門進行南浦調查，股價大跌 23.7%；有消息指聯眾（6899.HK）棋牌事業部涉賭，公司澄清其成員公司並無接獲監管機關調查或訴訟，復牌後股價仍走低 22.1%。恒生指數上升 1.0% 至 31,122 點，國企指數上升 0.9% 至 12,345 點，香港股市成交金額增加 7.3% 至 999 億港元。上證綜合指數下跌 0.4% 至 3,163 點，滬深兩市成交金額減少 0.7% 至人民幣 4,089 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 東風集團（489.HK）發布產銷快報，2018 年首 4 月累計銷售量 101 萬輛，同比增長 3.6%，其中 4 月份銷售量 25.7 萬輛，同比增加 5.4%，4 月份銷售狀況較首 3 月有改善。

◇ 意馬國際（585.HK）宣布以每股 0.90 港元（較最後收盤價折讓 7.2%）配售 1.4 億股（相當於現有股本 20%），淨集資額 1.2 億港元，將用作一般營運資金，包括向股東支付現金股息。公司建議派發特別股息每股 0.25 港元。

◇ 力世紀（860.HK）公布 2018 財年上半年（截止 3 月 31 日）業績，收入為 3.4 億港元，同比增長 47.4%，但因毛利率按年大跌 10.5 個百分點至 31.6%，研發成本、銷售及經銷費用及一般及行政費用同比增加 1.8 倍至 2.3 億港元，及期內所授出股權之以股本結算基於股份之付款增加，公司轉盈為虧錄得股東應佔虧損 1.5 億港元（去年同期股東應佔溢利 3,414 萬港元）。

◇ 互太紡織（1382.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔溢利將按年下跌 25.1% 至約 7.3 億港元（其中上半財年同比下跌 15.3% 至 3.9 億港元），下降的主要原因包括但不限於 1）缺少 2017 財年一間聯營公司之權益減值撥備撥回（約 4,680 萬港元）所產生的收益；2）期內越南工廠停工導致之客戶申索支出及產生較高之固定成本攤銷約 1.0 億港元；3）生產成本上漲及人民幣升值的影響。

◇ 澳優乳業（1717.HK）公布 2018 年第一季度業績，收入按年增長 56.8% 至人民幣 11.8 億元，受惠於毛利率同比提高 5.8 個百分點至 46.3%（惟被銷售及營銷費用按年大增 94.6% 至人民幣 3.3 億元部分抵消），股東應佔溢利同比上升 59.8% 至人民幣 1.0 億元。

◇ KAKIKO GROUP（2225.HK）發布公告指公司控股股東 Mighty One 以 2.4 億港元（相當於每股 0.83 港元，較最後收盤價折讓 46.5%）出售公司 23.6% 股份，完成後，其持有的公司股份下降至 51.4%。

◇ 陽光 100 中國（2608.HK）發布公告指公司行政總裁林少洲先生辭任，易小迪先生已獲委任為新行政總裁。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)