26家A股上市銀行2017成績單出爐：工行7265億營收稱雄

有人的地方，就有江湖。有江湖的地方，就有「武林霸主」。如果把A股上市銀行也比作一個江湖，那麼，誰是2017年的「武林霸主」呢？誰又是進步神速的江湖「後起之秀」呢？ 近日，26家A股上市銀行2017年年報披露完畢。從總資產看，五大行中，工行仍以26.09萬億元的資產規模居首；而在股份行中，興業、招行、浦發資產規模位列前三，分別為6.42萬億、6.3萬億和6.14萬億元；北京銀行則是唯一一家資產規模超過2萬億元的城商行。 而從營收來看，五大行中，工行增長率最高，2017年同比增長7.49%，達到7265.02億元；招行以2208.97億元位列股份行第一，且超過交行248.86億元。另外，地方性銀行中，貴陽銀行以22.82%的增速領跑。值得一提的是，成都銀行以逾51%的增速領跑利潤榜。 交通銀行金融研究中心高級研究員武雯指出，銀行業在持續分化，2017年全年五大行、股份行、地方性銀行淨利潤分別增長4.2%、6.3%、15.2%。同時，五大行營收端改善明顯，同比增長4.1%；股份行營收逐季改善，但全年同比仍小幅減少0.03%；地方性銀行則維持了8.9%的營收高增長。 關鍵詞1：股份行營收“四升四降”招行位居首位8家上市股份行營收呈現分化態勢。2017年，招行以2209億元營收位列股份行第一，且較第二名的浦發銀行多出523億元。浦發之後的中信銀行為1567億元，民生、興業、平安、光大、華夏2017年營收分別為1443億元、1400億元、1058億元、919億元和664億元。 從2017年營收增速來看，8家股份行呈現四升四降的局面，其中興業和民生同比降幅較大，降幅分別達到了10.89%和7.01%。另外兩家營收同比減少的是光大和平安。招行的淨利潤增速同樣位列股份行第一，達到了5.33%，緊隨其後的是浦發4.88%。 從興業銀行的年報可以看到，其2017年利息淨收入同比減少21.25%，非利息淨收入同比增加15.09%，淨息差1.73%，同比下降了0.5個百分點，可見息差的降低是興業銀行營收減少的主要原因。淨息差的同比下降受到資產重定價和銀行業“營改增”影響，年報數據顯示，興業銀行2017年貸款的平均收益率較2016年下降了0.4個百分點，同時同業資產平均收益率下降了0.15個百分點；而其2017年存款平均成本率上升了0.19個百分點，同業資金平均成本率上升了0.79個百分點。 民生銀行營收的減少則來自于利息淨收入和非利息淨收入的雙重擠壓。其2017年利息淨收入同比減少8.59%，非息淨收入同比減少4.53%。年報顯示，2017年民生銀行業務規模增長促進利息淨收入增加139.48億元，而利率變動導致利息淨收入減少220.80億元。2017年民生銀行淨息差為1.5%，同比下降了0.36個百分點。民生銀行非息收入的減少主要是由於代理業務、信用承諾業務、託管及其他受託業務手續費及佣金收入下降，以及手續費及佣金支出增加的影響。 淨息差決定著銀行生息資產的收益水平，淨息差越高意味著銀行獲取利息收入的能力越強：整體來看八家股份行的淨息差情況。招行淨息差最高，達到2.43%，較2016年末下降0.07個百分點，較2017年三季末增加0.01個百分點。平安銀行淨息差緊隨招行之後，較2016年末減少0.38個百分點，較2017年三季末減少0.04個百分點。民生銀行2017年末的淨息差排名股份行末尾，為1.5%。八家股份行淨息差較2016年末均有不同程度下降，較2017年三季末回升的僅有招行和中信銀行，均增加了0.01個百分點。 而從2018年一季末的情況來看，8家股份行中有6家淨息差較2017年末回升，其中浦發和興業提升較多，分別增長0.42和0.34個百分點。 關鍵詞2：地方性銀行淨利增速領跑 成都銀行增51% 2017年，地方性銀行的營收增速較高，貴陽銀行、吳江銀行、無錫銀行、成都銀行、常熟銀行的營收增速超過10%，分別為22.82%、18.22%、13.16%、11.99%和11.65%。 而從淨利潤來看，2017年增速超過10%的，除了招行之外，均為地方性銀行，其中成都銀行2017年淨利潤同比增逾51%，常熟銀行同比增長25.34%，貴陽銀行同比增長24.37%。 武雯也表示，銀行業持續分化，2017年五大行、股份行、地方性銀行淨利潤分別增長4.2%、6.3%、15.2%。 從淨息差來看，前三位的均是地方性銀行，常熟銀行以3.63%的淨息差位列第一，其後是吳江銀行2.97%和貴陽銀行2.67%。吳江銀行2017年末的淨息差較2016年上升了0.07個百分點，常熟銀行和貴陽銀行分別下降0.18個百分點和0.21個百分點。 武雯指出，2017年，地方性銀行由於深度綑綁地方經濟，信貸資源向小微企業傾斜，淨息差仍然保持高位，同比提升14BP。 具體來看三家淨利潤增速超過20%的地方性銀行2017年營收構成情況。成都銀行2017年利息淨收入同比減少0.59%，手續費及佣金淨收入同比減少15.53%，不過，其投資收益增長171.58%，同比增加了10.7億元，帶動了營收增長。 常熟銀行2017年的利息淨收入增加了3.1億元，非利息淨收入則增加了2.11億元，分別同比增長7.73%和45.79%。非息收入中，手續費及佣金淨收入表現亮眼，這一項在2017年增加了1.26億元，同比增長了42.16%，貴陽銀行利息淨收入的增長帶動了營收增長。其2017年利息淨收入增加24.61億元，同比增長29.3%；手續費及佣金淨收入同比下降0.44%，手續費及佣金淨收入在非息淨收入中占比87.49%。 關鍵詞3：營收增速8家出現下滑 興業銀行領跌2017年，有8家上市銀行營收同比下滑，其中有四家股份行，三家地方性銀行，一家位列五大行。下滑最多的是興業銀行10.89%，其次是民生銀行7.01%，南京銀行、上海銀行、光大銀行、平安銀行、張家港行2017年營收分別同比下滑6.68%、3.72%、2.33%、1.79%和0.92%。 不過，除了江陰銀行外，2017年上市銀行的淨利潤均有所增長。股份行中，營收同比下降的興業、民生、光大、平安四家銀行2017年淨利潤分別同比增長6.27%、4.4%、4.02%和2.61%。 營收同比負增，淨利潤轉正依靠營業支出的收縮。年報顯示，興業銀行2017年資產減值損失同比大幅減少了30.75%，稅前利潤同比增長1.3%，所得稅同比減少26.88%，扣除所得稅之後的淨利潤同比增長6.27%。可見撥備計提的減少以及所得稅的減少對興業銀行2017年淨利潤增長產生了正向貢獻。興業銀行2017年資產質量好轉，其2017年的不良貸款率下降0.06個百分點至1.59%，因此其能夠在資產質量壓力較小的情況下減少撥備計提。截至2017年末，興業銀行撥備覆蓋率達到211.78%。 民生銀行呈現同樣的狀況，其利潤表中2017年資產減值損失同比減少17.49%，降低至341億元，在營收同比降低7.01%的情況下，利潤總額同比增長0.52%，所得稅費用減少約18億，扣除所得稅後淨利潤同比增長4.4%。光大銀行2017年資產減值損失較2016年減少了33.61億元，所得稅減少7.57億元。平安銀行資產減值損失減少35.93億元，所得稅費用減少3.68億元。 城商行中，南京銀行2017年營收同比減少6.68%，至248.39億，淨利潤同比增長16.95%，至97.61億元。盈利的增加主要得益于其撥備計提的減少，2017年南京銀行資產減值損失減少了31.52億元。截至2017年末，南京銀行的撥備覆蓋率為462.54%，較2016年末上升5.22個百分點，不良貸款率0.86%。天風證券研報指出，在不良生成下降背景下，南京銀行存量撥備較厚，撥備充足，未來盈利釋放空間巨大。 實際上，商業銀行撥備覆蓋率被認為是為銀行利潤調節的蓄水池，通過撥備計提的增減，銀行一定程度上可以實現利潤的調節。今年3月，銀監會下發《關於調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》，撥備覆蓋率監管要求由150%調整為120%~150%，貸款撥備率監管要求由2.5%調整為1.5%~2.5%。調整原則為同質同類、一行一策。業內人士指出，放寬計提標準將降低商業銀行損失準備金在利潤中的占比，緩解商業銀行近年來受息差收窄、有效信貸需求不足帶來的盈利壓力。 每日財經新聞 記者 肖樂 編輯 王可然

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