美股牛市的「定心丸」仍在：第一季企業股票庫藏股額或創紀錄

美國股市在 2018 年 3 月邁進了牛市第九年的征程，但 2 月起的走勢不算順利。也許投資者不用擔心，數據分析顯示，創紀錄的企業股票庫藏股將繼續幫助美股市場的回報率穩定。

據標普道瓊斯指數統計，截至今年 3 月的 12 個月裡，標普 500 成分股通過股息和股票庫藏股等形式，向股東共計回饋了近 1 兆美元。目前約有 80% 的標普 500 企業公布了第一季財報，共計在第一季庫藏股了 1500 億美元的自家企業股票，是 1998 年有統計以來任何單季庫藏股金額最高。

《華爾街日報》根據上述數據發現，在標普 500 成分股第一季庫藏股金額最高的 20 強名單中，接近 3/4 的企業今年以來股價表現跑贏大盤。這個組別年內的平均漲幅為 4.1%，同期標普 500 累漲僅為 0.9%，組內包括蘋果、美國銀行、摩根大通、微軟、甲骨文、波音、花旗等巨頭。

（上圖來自華爾街日報，根據標普道瓊斯指數整理）

從過去幾周的財報及股價表現來看，投資者明顯更歡迎股票庫藏股的消息。

蘋果公司一季報表示會新增 1000 億美元用來股票庫藏股，盤後股價漲 5%，財報當周累漲 13%，創 2011 年 10 月以來最大的單周百分比漲幅。高通在本周三盤後宣布新增 100 億美元股票庫藏股，周四股價漲近 3%，今年以來市場因擔心高通收購恩智浦半導體不順利，令其股價累跌了 16%。

與上述兩例形成鮮明對比的是，高盛第一季業績超出預期，股價卻沖高回落，部分由於 CFO 在財報電話會中透露第二季不會進行股票庫藏股。

不少分析師認為，如果沒有股票庫藏股支持，今年美國主要股指都會回落。美銀美林根據 EPFR Global 的數據發現，第一季投資者從追蹤美國股市的 ETF 和共同基金中贖回了 294 億美元，是 2016 年以來任何一段三個月期間的最高流出金額。

企業加大股票庫藏股的力度並不令人意外。華爾街見聞曾提到，聯準會統計發現，2009 年以來，美國企業一直是股票庫藏股的主體，非金融企業共買回了 3.3 兆美元的自家股票，今年這一趨勢得以延續。另一方面，川普稅改政策是推動美股庫藏股規模激增的主要原因。

稅改之後，預計美國企業匯回逾 2 兆美元的海外現金持有，早期跡象顯示，大部分錢將作為企業庫藏股的資金來源。高盛在 2 月底預計，美國上市企業今年派發 1.2 兆美元股東回饋（股息加股票庫藏股），年增率增長 22%，高出全年資本支出和研發投入的增速 11% 和總額 1 兆美元。

巴菲特和老搭檔芒格在上周末的伯克希爾股東大會上，也力挺蘋果公司的股票庫藏股計劃。他們認為，在沒有合適併購機會的前提下，企業進行股票庫藏股是明智選擇，他們作為大股東自然歡迎。不過芒格也指出，如果單純為了提振股價而庫藏股，是「荒唐和不道德的行為」。

批評人士指出，企業用於庫藏股的資金過高，會侵蝕用來設備升級、投資和增加研發的資源，後者才是長期業績增長的最終驅動力。以馬薩諸塞州民主黨參議員 Elizabeth Warren 為代表的立法議員也認為，股票庫藏股會在長期摧毀價值，甚至想引入立法限制大部分股票庫藏股。

Eagle Asset Management 固收業務董事總經理 James Camp 表示，很長一段時間，生產率增速都停滯不前甚至是後退，企業不得不增加股東回饋來留住他們。彭博社分析指出，稅改落地後，不少企業為員工發放了一次性紅包，但很少有全面加薪或增加業務培訓的計劃。這代表，稅改的輸家是普通職員，本來承諾用來創造工作崗位、提振雇員生活水平的錢，都被用來回饋股東。