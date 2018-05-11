【港股解碼】國內開放金融業，帶來的機會大於風險！

國家領導人最近多次公開提到開放國內金融服務業，強調中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。將大幅度放寬市場准入，全面放開製造業，擴大服務業特別是金融業開放，以更大的力度保護知識產權，打造公平競爭的投資環境，與世界各國分享發展機遇。

金融業開放“量變”到“質變”

當然，從最近一系列政策來看，國家這次對於金融開放的決心都是“史無前例”。從最近幾年，國家在金融領域逐漸實行迎進來與走出去，到人民幣國際化程度與日俱增，從合格境外機構投資者（QFII）、合格境內機構投資者（QDII）等渠道的建立，到滬港通、深港通、債券通的推出，中國對外開放的腳步越走越快。今年來又是在原有基礎上加快推進金融領域的開放，如：證券市場證監會今年3月發布《辦法》徵求意見稿，僅相隔了一個多月時間。在4月28日，中國證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》，從效率上明顯較以往提升不少。

4月底《外商投資證券公司管理辦法》剛剛發布，國外機構就馬不停蹄的進入中國市場，先後有瑞銀證券、野村證券、摩根大通向證監會提交控股合資券商的申請。 （據媒體報導，首家合資證券公司變更實際控制人申請，已獲證監會受理》，更有野村證券挖走國內知名證券，華泰證券研究所所長陸挺。國外機構佈局中國市場速度如此之快，肯定是“有備而來”。那麼全面開放金融業會帶來哪些影響呢？

對證券業機會還是危機？

不管是對於銀行、保險、券商肯定都會帶來一些機會當然也會帶來風險，從國家對於開放金融市場佈局角度我們可以注意到，早期，國家是想從券商業逐漸開放，那麼我們重點分析一下金融開放會給證券業帶來哪些影響。

近期在證監會發布的行政許可事項服務指南項下，關於證券公司設立審批流程中顯示“現階段，除設立外商投資證券公司、證券公司專業子公司外，我們會暫不受理設立證券公司申請。 ”這句話也是說明，在未來一段時期，證券公司的增量，將僅來自於外商投資的合資券商，純粹由中資股東設立的證券公司申請將不被受理。

在以前，受國內製度的限制，合資券商持股比例不允許達到控股狀態，合資券商業務受到較多限制，在經營上也沒有絕對話語權，所以發展並不理想。而這次，國內完全開放市場，放開競爭，也是側面顯示國內對於證券業的自信。從國內對於券商市場開放速度之快，外資機構佈局速度也是超預期的快，短期定會給予券商行業帶來一些衝擊。

外資券商這樣迅速進入國內市場，如果放在十年前國內券商整體實力和外資券商相差較大，業務能力相對國際券商較弱，如果這樣大規模開放則可能會對於國內證券業形成毀滅​​性衝擊。但經過10年快速發展，國內也脫穎而出了一批綜合實力較強的大型券商如：中信證券、中金公司、華泰證券等，但近幾年國內證券業同質化嚴重，不管大中小型券商都在國內發展面臨瓶頸，長遠來看放開競爭或許可以取長補短，學習外資券商的新業務能力，從而可以使業務更加多元化。

對於國內競爭優勢相對較弱的券商也會面臨一定的壓力，競爭會激發彼此的潛力，但是競爭也會讓一些綜合實力相對較弱的券商被淘汰，從最近一些中小型券商已經開始縮減一些員工的補助，可以看出中小型券商的確遇到了“寒冬”。

長期看，不管是那些國家、那些行業、那些企業如果長期不對外界開放，必然會出現衰退。雖然貿然開放金融市場，會帶來一些風險，但在國內金融企業逐漸成熟，國內經濟面臨轉型，金融業發展面臨瓶頸，這樣的背景下，國家選擇開放金融市場，實行“走出去，迎進來”策略，讓我們的企業可以進入更廣闊的市場去競爭、發展，在國內由於外資的引入，也會帶來新的理念，幫助國家經濟轉型。總之一句話，金融業開放是利大於弊。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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