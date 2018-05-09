〈小米IPO〉小米估值雖減2-3成 但無阻雷軍成為中國4大富豪

小米挾「同股不同權」架構赴港交所 (0388-HK) 申請上市，有望成為今年全球規模最大的科技公司 IPO。

據外電報導，小米最新估值目標為 700 億至 800 億美元 (約港幣 5460 億至 6240 億元)，較早前市場一直流傳的 1000 億美元(約港幣 7800 億元) 低 20-30%。若小米成功上市，其創辦人雷軍將成為中國 4 大富豪之一。

《華爾街日報》引述知情人士表示，小米早前所訂下的估值目標過於進取，但仍望可以集資至少 100 億美元。雖然小米主要收入來源為手機硬體，但公司一直以增加軟體及應用程式的收入為目標，更把公司定位成與科技巨頭 facebook 及亞馬遜一樣。

知情人士亦指出，小米仍沒有確實上市日期及定價細節，但相信應該如一般上市程序，將在未來數月內公布。

另外，《彭博》以小米市值 1000 億美元，當中有 15% 是公眾持股量推算，雷軍手上 31.4% 的股份值 267 億美元，與其他投資合計，身家總值高達 283 億美元，與許家印、馬化騰及馬雲齊列中國 4 大富豪。

小米成功上市後，其他聯合創辦人林斌、黎萬強、黃剛吉、洪鋒、劉德和周光平同時亦擠身億萬富翁之列。