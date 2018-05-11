〈AI大進擊〉不干預監管AI 華府：不切斷貝爾的線路 不規定萊特兄弟的航線

華盛頓週四 (10 日) 舉行了一個 40 多間公司的會議，宣布以不干預的監管方式，促進人工智慧的發展。

《彭博》報導，白宮技術顧問 Michael Kratsios 向谷歌 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 Facebook (FB-US)、高盛 Goldman Sachs (GS-US)、和波音 (BA-US) 等企業代表提道，他們將有最大自由度來開發人工智慧。

Kratsios 提道，「貝爾第一次發明電話前，我們並沒有切斷線路，在賴特兄弟飛機起飛前，我們沒有航規」。Kratsios 還宣布成立一個由白宮國家科學和技術委員會的高級聯邦研發官員組成的人工智慧委員會。

在技術領域正面臨來自立法員和消費者團體越來越多的監管要求下，美國總統川普 Trump 政府對人工智慧實行自由市場方式。人工智慧的發展也加深了人們對數據使用的偏見與擔憂，以及美國部門是否能夠在與中國的激烈競爭中保持領先地位。

為了超越美國，中國政府預計將人工智慧產量增加 10 倍，成為未來幾年的國家開發重點。許多中國本地的公司正在部署機器學習系統來更新銀行服務、識別人群中的面孔、並控制無人機。

Kratsios 表示，「為創新樹立障礙並不能阻止未來。障礙只會使未來向海外移動」。白宮召集了多達 100 多位商界領袖 - 從能源和製造到衛生保健、技術和金融服務等領域參加峰會，以解決支持國家研究和開發、幫助美國員工利用人工智慧、並消除美國人工智慧創新的障礙。

據知情人士透露，除了技術和監管問題外，會議還討論了政府如何進一步推動人工智慧的應用，例如國家海洋和大氣管理局。

參加此次會議的 IBM Research (IBM-US) 高級副總裁兼董事 Arvind Krishna 在一份聲明中表示，他強調 AI 需解釋所達到的預測和決定流程，使人們能夠相信 AI。儘管如此，許多業內人士認為，關於人工智能的法規和立法還有很長的路要走。

Kratsios 在演講中還談到了一個長期的政策擔憂，人工智慧會毀滅工作，而不在同一地點或技能範圍內給人類的工作一個替代項目。「在一定程度上，工作流失是不可避免的」。他指出，政府已經採取了諸如 STEM 補助金等措施來緩解工人和產業。

信息技術產業委員會貿易組主席 Dean Garfield 週四告訴彭博，「就業機會將會改變，這些就業機會可能會發生變化。我們必須投入大量資金培訓人們。Garfield 代表許多企業參與會議，其中包括谷歌、亞馬遜、和 IBM。