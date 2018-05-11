4張技術分析：走跌2年 GE股價已觸底？

美國奇異 (General Electric) (GE-US) 股價何時能觸底？《Barron’s》以四張圖表說明，GE 已經通過一大支撐考驗還有 2 個看漲的反轉模式，顯示 GE 股價可能已經觸底。

若要確定走勢轉變，尤其是像 GE 那樣強大且長期的跌勢，必須要看多個上漲圖表的訊號，而且要通過嚴格的支撐測試來確認，才能確保這些反轉訊號不只是「牛市陷阱」，即上行假象，而非展開新的趨勢，常在一波漲勢後轉走向更低的低點。

在多頭成功抵抗測試點後，他們必須通過突破上方阻力來展開第一步。過去數週，自 GE 公布優於預期的第一季財報後，該股票已經完成釋出長期買進訊號「突破間隔」所需的條件，通過數個支撐測試點，並證實出現多空反轉的「頭肩型態」，接著來看谷底理論。

反彈開始

在 4 月 20 日公布意外強勁的獲利後，該股在圖表上產生上行空間，盤中低點 (14.34 美元) 高於先前的盤中高點 (14.06 美元)。在下跌趨勢強勁的情況下，空頭通常不會被視而不見，而多頭也會沒力氣將價格推升至高於市場水準。

重要的是，該股在 7 個月的下行趨勢線以及 50 日移動均線之間出現跳空，許多圖表觀察人士用這些數據來定義短期趨勢。這創造了一個突破性的差距，是更加看漲的技術模式之一。

根據 CMT 協會的研究報告，「當價格突然突破形成邊界，且示意趨勢開始時，就會出現突破差距，這些被認為是 (交易上) 最有利可圖的差距。」

從技術角度來看，更令人振奮的是，這看漲的突破不是憑空出現。

雖然 4 月下旬，該股仍在創更低的低點，但追蹤特定時間內價格變化率的動力指標，在過去幾個月中已經創出更高的低點。



這種技術面上的分歧意味著，每一次下跌就會把更多空頭掃出場。雖然分歧通常不是良好的市場時機工具，因為他們可以持續很長的時間，但出現這訊號的時候，通常示警著走勢逆轉。

GE 下行趨勢近 2 年，如果空頭嘲笑這 7 個月的趨勢線出現的突破，也很正常。華爾街基本面的分析師也沒有趁近日漲勢買進，因為根據 FactSet 調查 17 位分析師給的平均評級相當於「持有 (Hold)」。

所以，多頭得證明這點。

突破性缺口通常會提供非常好支持，因為錯過進場的多頭可能會樂於在此時跳入，而賣在缺口以下的空頭可能也樂得在這時候平倉。

如果空頭成功填補缺口，股價收在 4 月 19 日的 13.99 美元以下，這意味空頭可能恢復了主動權。下述圖表顯示，空頭可能在 13.99 美元以下多次進攻，甚至設法收在低於 5 月 3 日的水平，但多頭仍然保持彈性。

該股在 5 月 4 日快速反彈至 13.99 美元以上，且隨後也上漲，這是多頭戰勝支撐點的訊號。

GE 多頭在週三成功一踢，該股突破「頸線」阻力，完成看漲的頭肩型態，顯示行為和情緒出現長期趨勢的變化。

第一個頭肩代表趨勢成功，第二個頭肩代表未能延續趨勢，而打破這趨勢線模式是建立在頸線上，代表「投降式拋售」，意味著趨勢終結。

週四，該股盤中一度下跌 0.6％，因為該股在頸線突破處 (約 14.55 美元) 測試潛在支撐點，但午盤交易反彈上升 0.1%。該股自 4 月 9 日收在近 9 年低點 12.83 美元以來已經上漲 14%，同期道瓊工業平均指數漲幅約 3.1%。

一些圖表觀察者計算該股衡量移動的上行目標，將頭尖 (4 月 9 日收盤低點) 和模式最高點 (5 月 12 收盤高點 15.10 美元) 之間的差距相加起來，到穿越在頸線以上。

這將產生最初目標 16.82 美元，較目前水準接近上漲 15%，且較 4 月 9 日的低點上漲 31%。此外，也會讓該股提高到潛在阻力以上，到先前的支撐點，約莫一月下旬 15.80 美元至 16 美元低點範圍。