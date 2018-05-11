華為手機將能下載比特幣錢包 有助滿足中國用戶需求

自週五 (11 日) 開始，新款華為手機將會預裝比特幣錢包，舊機的用戶也能在裝置上下載。

據《彭博》報導，BTC.com 商業運營副總裁 Alejandro de la Torre 表示，華為將在其 AppGallery 中提供 BTC.com 的比特幣錢包，這也成為華為首款加密貨幣應用。他表示，AppGallery 會預裝在新款的華為及榮耀手機上，未來幾個月也會在舊款裝置上推出。

這可能對中國市場帶來重大影響。因為華為是中國第一大手機廠商，中國也一直有加密貨幣的需求。雖然中國已經關閉比特幣交易平台，並叫停 ICO，但人們仍可擁有虛擬貨幣。

以往的困難在於，中國政府封鎖了部分 Android 的 Google Play Store 和蘋果 iTunes 應用程式，限制進入 BTC.com，藉此方式即可突破過去的限制。

Torre 指出，這是開拓中國市場的大好機會，透過應用程式使用無現金支付，是傳統龐大的銀行體系所缺少的，加密貨幣在這個領域上大有成長機會。BTC.com 還控制著全球最大的比特幣挖礦池。

除提供比特幣錢包之外，《彭博》3 月份報導，華為正在考慮開發一款基於區塊鏈應用的行動電話。