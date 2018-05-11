傳澳洲IFM正洽售剩余20%的50Hertz股份予中國國家電網

消息人士稱，澳洲基礎設施基金IFM正洽談，將其在德國高壓電網運營商50Hertz的剩余20%股份賣給中國國家電網有限公司(國家電網)；現有股東—比利時電網運營商Elia(ELI.BR)已買下IFM原握有的另外20%的50Hertz股份。

Elia在3月時說，已決定行使其優先權，以9.765億歐元向IFM收購20%的股份，擊敗了同樣感興趣的國家電網。

消息人士稱，IFM和國家電網再度就收購股權一事進行的談判還處於初期階段，但多數準備工作在前述售股前就已完成。

「在Elia介入前他們就已談了一年，」其中一名消息人士提到國家電網想收購50Hertz股份的決心非常堅定。

IFM及國家電網在德國的發言人均未予置評。

熟悉該交易的消息人士之前預計，Elia或許沒有進行如此大的交易所需的財力，也不清楚Elia是否會通過行使優先購買權來再度打敗國家電網。

對於國家電網第一次想收購20%股權的興趣，德國政界人士之前以批判的眼光加以看待，因他們擔心中國正在試圖掌控關鍵科技，同時保護本國企業不被外資收購。

(路透倫敦/法蘭克福5月10日)

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