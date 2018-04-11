智慧型手機等消費電子帶動 大聯大、文曄3月營收月增逾五成

蘋果及非蘋陣營相繼在今年第一季末推出新機，供貨需求因此提升，加上消費性電子需求也開始啟動，法人預估，IC 通路商大聯大 (3702)、文曄(3036)、至上(8112) 等相關族群，業績都可望有優異表現。其中，大聯大、文曄陸續公布 3 月份合併營收，各月增 53.2%、60.2%。大聯大分析，受惠 3C、雲端及汽車電子相關產品出貨暢望帶動銷售成長，3 月營收攻上 472.8 億元，較 2 月 308.5 億元，月增 53.2%。而第一季合併營收更是超越財測達 1,234.1 億元，相較去年同期 1,191 億元，年成長 3.6%，但若以美元計算，年成長則有 10%。



文曄 3 月份自結合併營收 177.4 億元，較上月合併營收增約 60.2%，較去年同期營收則增約 30.7%。文曄表示，在近一次法說會中，預估第一季營收落在 480 至 510 億元區間，第一季累計合併營收實際約 496.4 億元，較去年同期年增約 29.3%。



展望未來營運，法人預期文曄第二季仍偏平穩，營收預估將維持往年季增 5 至 10% 水準，下半年動能則有望轉強，獲利逐季成長。



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