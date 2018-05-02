大聯大第二季營收上看1400億元 下半年力拼數位轉型

大聯大 (3702) 今日下午召開法說會，預估今年第二季營業收入為 1,270 億元至 1,400 億元。董事長黃偉祥會中則透露，今年將是「數位轉型」的一年，下半年將積極推動，希望能在明年有明顯的成效。大聯大今年第一季合併營收達 1234.12 億元，年成長 3.7%，在產品出貨組合優化、持續控管營業費用下，營業用費率 2.37%，帶動營業淨利年成長 6.3%，達 24.04 億元，首季營業淨利率達 6 年來新高 1.95%。



業外收支部分在單季匯兌利約 2.1 億元貢獻下，稅後淨利創下單季歷史次高，達 18.91 億元，年成長 2.4%，每股盈餘 1.04 元。另外，營運資產報酬率及股東權益報酬率各 10.1%、14.6%。



大聯大指出，營收主要成長來自 4G、3G 等智慧型手機、電腦周邊、無線寬頻、雲端伺服器等產品持續成長，非 3C 領域如汽車電子、工業用電子、電源節能表現也都相當穩健。



展望今年第二季，大聯大表示，若以新台幣 29.2 元兌 1 美元匯率假設，預估營業收入為 1,270 億元至 1,400 億元，毛利率則預估會介於 4.1%~4.3%，營業利益率則在 1.85%~1.98%。也希望接下來非 3C 業績能大幅增長。



黃偉祥表示，正思考下個五年、十年要如何轉型，獲利同時也能穩健，強調目前最希望的就是「獲利穩健」，如此一來能做更多中、長期投資，現況也積極在內部做溝通、訓練等調整，直言今年將是「數位轉型」的一年，下半年會積極推動，預計明年就能有明顯的成效。



另外，由於日前大聯大宣布現金減資事宜，每股將退還給股東 0.8 元，加上將配發 2.4 元現金股利，等同股東今年股利加上現金減資，每股可拿到 3.2 元現金，許多人關注對市場、業務等結構都會有影響，對此大聯大強調，營運政策及成長的規劃沒有任何改變，相關權益也不會受現金減資而有所影響。



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