【復牌】百勤油服(02178-HK)去年蝕1.8億 看一看獨立核數師報告

百勤油服(02178-HK)公布，截至2017年12月31日止年度年內應佔年內虧損1.8億元，較2016年度虧損4.4億元已有明顯改善。每股基本虧損10仙。不派息。年內，集團的收入為2.8億元，按年減少27%。收入減少主要由於來自國內市場的油田項目工具及服務收入減少。

業績報告中的獨立核數師報告摘要強調事項如下：

我們提請閣下注意綜合財務報表附註2.1.1，其載明截至2017年12月31日止年度本集團錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約180,262,000港元及經營現金流出約30,420,000港元。此外，於2017年12月31日，本集團擁有自綜合財務狀況表日期起計十二個月內到期的借款約164,401,000港元，包括原到期日為2018年3月29日而本集團尚未償還之可換股債券約155,576,000港元。該等條件連同綜合財務報表附註2.1.1所述的其他事宜表明可能存在導致對本集團持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。我們並無就此事項作出保留意見。」

該公司於3月29日起停牌，並申請於今日復牌。

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