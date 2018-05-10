財政司司長在今年的財政預算案建議設立「債券資助先導計劃」，以吸引更多海內外企業來港發債。金管局今天公布了先導計劃的詳情，並介紹我們推動債券市場發展工作的新進展。我想藉此文談談香港發展債券市場的意義和金管局在這方面的工作。

**融資「三腳凳」**

在金融市場籌集資金有三個主要途徑—銀行貸款、股票和債券，作為百業之母的銀行業，融資功能和重要性自不待言，而股、債之間，香港金融市場的發展往往給人「厚」股「薄」債的印象，這從坊間「股」評人眾而「債」評人厥如，即可見一斑。

其實香港債市活躍程度絕不遜於股市，根據亞洲開發銀行的數字， 2017年在香港發行的美元、歐元、日圓及港元債券規模達4,670億美元(折合約3.6萬億港元)，較2008年十年間增長7倍，亦比2017年股市總集資額(包括首次公開集資和上市後集資)的5,800億港元高五倍。按發行量計，香港去年是亞洲(除日本外)第三大債劵市場，僅次於內地和南韓。

從資產管理角度看，債券作為「固定收益」投資工具，提供較穩定的回報，能夠彌補股票價格較波動的風險。且一般而言，股債價格存在互補關系，此消彼長，通過適當的股債組合配置，有助對沖風險，故許多持有債券的都是大型機構投資者。香港已是亞洲地區的銀行業中心，股票市場也居於世界前列，進一步促進香港債市的發展，可以拓闊資金融通渠道，避免過度依賴股票市場和銀行體系，也讓資金需求者可以按實際需要選擇最適合的融資方式，提高資金運用的效率。穩固的「三腳凳」有助強化整個金融系統的穩定，也有利於香港國際金融中心地位的持續發展。

**推動債市二十年**

金管局多年來積極推動香港債市的發展。我們全資擁有的按揭證券公司可說是香港債市的推動者之一，早在1998年便推出首個發債計劃。至2001年，按證公司再創新猷，將債券「零售化」，向零售投資者發行債券。此外，金管局又發行外匯基金票據及債券，確保市場有大量優質的港元債券，作為流動性管理、投資及對沖的工具。

我們另一項重要的工作，就是負責統籌落實「政府債券計劃」下的債券發行，並管理計劃所籌集的款項。香港特區政府財政穩健，毋需舉債維持公共財政支出。發行債券主要目的是增加債市的廣度和深度，透過發行各種類型及年期的債券，滿足機構和零售投資者不同的投資需要。例如2011至2016年發行的通脹掛鈎債券(iBond)，便是協助市民對抗通脹的產品；2016年首推的銀色債券則是因應退休人士對穩定回報投資產品的需要。這些產品具有針對性，成功吸引更多市民投資債市，從而加深對債券工具的認識。

港府發債還可發揮基本盤的作用。企業發行債券需厘定收益率，許多時候都以政府發行同類的「主權債券」作參考。舉例港府在「政府債券計劃」下發行債券，能夠為港元債券建立無風險收益率曲線，當其他機構有意發行債券時，可以此收益率作為參考基線，視乎各類風險因素訂定相應的收益率。

除了產品開發和發行管理的工作，金管局同時亦提供高效穩健的金融基建支持債市的運作。金管局在1990年建立的債務工具中央結算系統(Central Moneymarkets Unit，簡稱CMU)，多年來為在香港發行的港元及外幣債券提供一站式優質可靠的結算、交收及托管服務，參與成員達200多家。CMU交易頻繁，2017年平均每日處理的第二市場交易達163億港元，同年底存放在CMU的債券總額約2萬億港元。

債券界重頭戲「債券通-北向通」於去年7月啟動，CMU也在打通兩地債市立下功勞，透過CMU，內地債市毋需改變其一貫采用的「一級托管」的模式，而國際投資者又可繼續采用國際上通行的多級托管(nominee holding)模式管理債券，充分體現香港「國內境外」的獨特角色和地位。

**迎接綠色金融浪潮**

今年財政預算案公布了一連串促進香港債券市場發展的舉措，包括今天我們公布詳情的債券資助先導計劃，以及合資格債券票據計劃放寬參與資格，並全面豁免所有年期債券的稅務，以鼓勵企業更多地通過香港債市集資。

此外，順應國際上綠色金融的發展浪潮，政府亦擬推出1,000億港元綠色債券計劃。金管局將會全力配合，負責發行和推廣的工作。今年6月中我們將與國際資本市場協會(ICMA1)合辦綠色債券及社會債券年會，並與人民銀行就內地與香港綠色金融機遇舉辦聯合座談會。這些重要會議，不但能讓香港投資界和社會更了解綠色金融，還有助提升香港在全球綠色金融的參與度和能見度。

隨著各界對綠色債券加深認識，加上香港擁有國際金融中心種種配套優勢，將吸引更多企業在港發行綠色債券，再結合近年內地企業「走出去」，需要龐大資金拓展海外業務，融資規模亦相當可觀，香港債市發展可謂潛力巨大。事實上，內地企業積極通過香港金融市場融資，不但利用股票集資，當中不少公司更多次在香港發行美元債券或俗稱「點心債」的人民幣債券。根據亞洲開發銀行統計，內地企業去年發行外幣債券金額超過2,200億美元，當中有相當規模經由香港發行。我相信，債市新舉措逐一落實後，香港的債券市場會有更長足的發展，為金融和配套服務帶來更多的增長和就業機會，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

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