李澤楷：電盈新業務3年可賺錢 不會坐吃老本

電訊盈科 (0008-HK) 及香港電訊 (6823-HK) 昨 (10) 日舉行股東會，身兼 2 家公司主席的李澤楷表示，電盈旗下 ViuTV 及 Viu OTT(Over-The-Top)正處增長期，料 3 至 5 年內錄得正現金流。另指寬頻及流動通訊業務激烈競爭，但香港電訊仍保持強健營運能力。

綜合星島日報、香港文匯報報導，股東會上不少股東關心電盈的媒體業務，問及除了 Now TV 外的其他業務何時有獲利，以及未來會否加大對 ViuTV 的投資。

李澤楷表示，ViuTV 及 Viu OTT 均處增長期，每年增長 18 至 26% 不等，「增長期內不會賺錢」，料需時 3 至 5 年公司現金流才會轉為正數。他強調集團不會「坐吃老本」，不會只專注做 Now TV，由於傳媒行業瞬息萬變，因此會分散風險，並利用新科技帶動增長。

Viu 在 2016 年 6 月正式開台，據電盈披露收入已趨穩定，2017 年度錄得約港幣 1.85 億元收入，較 2016 年增長逾 1 成，不過業務目前仍處虧損，去年上半年錄得除息、稅、攤銷及折舊前虧損 (LBITDA) 為港幣 1.16 億元，下半年再擴大至 1.28 億元。

李澤楷滿意 ViuTV 的增長，表示 3 至 5 年內有獲利便是達標，達標後會再投放資源。

香港電訊業務方面，李澤楷指集團正發展新業務，以加添新增長動力，如在流動支付市場推出「拍住賞」(Tap & Go)，目前「拍住賞」註冊用戶約 100 萬個。「拍住賞」現可支援港元及人民幣支付，集團計畫新增其他貨幣，方便客戶海外旅遊時使用。

香港電訊董事總經理艾維朗補充，「拍住賞」屬新業務， 需經歷 3 至 5 年的孕育期，集團對該業務的未來發展有信心。

香港電訊收購 CSL 已 4 年，艾維朗認為，收購非常成功，所帶來的協同效益比估算的還要高，CSL 是香港市場的領導者，包括旗下 1O1O、csl. 及 SUN Mobile 品牌。他相信，流動通訊將會是集團未來重要的增長點，對此感到非常樂觀。

面對大灣區全速發展，有股東問及是否有意在大灣區發展時，李澤楷表示，會繼續研究更改旗下機樓的用途。大灣區計劃對香港經濟是大力的強心針，但暫時未見太多細節。香港電訊於大陸有多年的營運經驗，當大灣區計劃細節出台，集團絕對會審慎考慮，並研究有否發展機遇。

至於改建機樓用途方面的情況，他指，集團於 3、4 年前已著手研究，其中一個機樓已改建為住宅，雖然地契對用途有限制，改為地產項目需補地價，但會繼續投放資源研究如何令物業增值，惟未來仍要看政府在此方面的態度及政策。

另外，旗下盈大地產 (0432-HK) 年初向資本策略地產 (0497-HK) 收購中環住宅項目，盈大副主席兼行政總裁李智康表示，項目將會建設新地標及超級豪宅，料 2 年半後開始預售，4 至 5 年後落成。

電訊盈科股價昨收漲 0.2%，報港幣 4.92 元；香港電訊報港幣 10.44 元，或 + 0.38%。

電訊盈科股價