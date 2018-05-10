【華冠投顧】武傑電台: 盤勢分析

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質。

今日台股開盤上漲 28 點開出，最終收盤收漲 56 點，收在 10760 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◇今天盤面上個股:

強勢的個股有: 3026 禾伸堂、5255 美桀、2478 大毅、6173 信昌電、3016 嘉晶、2327 國巨、6449 鈺邦… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

6298 崴強、2013 中鋼構、8093 保銳、1909 榮成、2031 新光鋼、1609 大亞… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

