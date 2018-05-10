【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股助攻 台股連五紅收復月線



◆期貨走勢

台指期週四上漲 60 點至 10763 點。價差方面，台指期轉為正價差 2.79 點，電子期轉為逆價差 - 0.07 點，金融期逆價差縮至 - 0.93 點。現貨部分，三大法人買超 21.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 687 口至 8685 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1118 口至 32740 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 870 口至 5550 口。

週三美股持續反彈，道瓊與 S&P500 站上季線，Nasdaq 指數更創三月下旬以來新高，激勵週四台股早盤跳高開出，盤面上被動元件族群持續狂飆，加上傳產股亦有不錯表現，聯手推升指數進一步走高，終場加權指數上漲 56.86 點或 0.531%，收在 10760.21 點，成交量能 1384.53 億，較前一日增加 27.11 億。今日八大類股僅造紙類股收黑，其餘皆收紅，其中以水泥窯類股漲幅 1.09% 表現較佳，造紙類股跌幅 0.95% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶短上影線紅 K 棒收復月線，並連二日站上 10700 關卡，加權指數開高走高日線連五紅，外資現貨轉為買超，但台指期貨多單出現減碼。指數收盤成功站上月線，且成交量能持續擴大，配合國際股市走穩短線仍有進一步向上挑戰季線反壓可能，惟操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.26，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.21% 降至 11.08%，賣權平均隱含波動率由 14.52% 降至 14.25%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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