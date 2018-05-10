【華冠投顧】林驛銘:台股連五紅，帶量站上月線!挑戰半年線，季線反壓!



台北股市今日持續放量，類股族群齊攻，大盤指數持續向上攻堅，終場漲 56 點，以 10760 作收，成交量 1382 億元，價漲量增格局，日 K 連五紅。

台股連續帶量驚驚漲，今日已經是日 K 連五紅，站上月線之上，接下來已經開始進入前波暴跌下來套牢區以及半年線 10775 點，季線 10795 點反壓，震盪將是難免的過程，但只要量能不退，持續放大，仍有機會繼續挺進! 盤面結構，各類股族群呈現輪動輪漲態勢，今日焦點: 被動元件族群在漲價題材持續發酵下仍是最強勢族群，其中，禾伸堂 (3026)，國巨 (2327)，信昌電(6173) 股價一度漲停，達 189 元，國巨 (2327) 股價也一度達 785 元改寫歷史新高價，大毅(2478)，信昌電(6173)，蜜望實(8043) ，華容(5328) 等漲停，鈺邦 (6449)，凱美(5317)，華新科(2492) 大漲。矽晶圓廠第一季財報亮眼，嘉晶 (3016)，中美晶(5483)，合晶(6182)，茂矽(2342) 等大漲。生技股也開始輪動上揚包括佐登 KY(4190)漲停，寶齡富 (1760)，美時(1795)，雙美(4728)，慧智(6615) 等漲逾 5%。暑假即將來臨，遊戲股動起來，包括宇峻 (3546)，智冠(5478)，橘子(6180) 等漲幅逾 5%!

台股站穩年線，今站上月線，目前價漲量增，量價配合得宜，外資賣轉買，今買 27 億元，連 2 買，籌碼漸漸有利多方，接下來大盤開始進入前波套牢區以及半年線 10775 點，季線 10795 點反壓，震盪將是難免的過程，上攻唯量是問!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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