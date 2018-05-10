【大行報告】摩通料中芯(00981-HK)股價因毛利率壓力而繼續疲弱

摩根大通發表報告指，中芯(00981-HK)首季不含授權收入較預期強勁，受惠8吋晶圓回復動力，晶片製造毛利率16%亦高於指引的低雙位數。該行相信有約5000萬美元授權收入延後至第二季入帳，第二季收入指引亦較預期為佳，受補庫存及NOR Flash閃存與舊12吋晶圓需求推動，但毛利率展望仍然疲弱，原因很可能是折舊增加、12吋晶圓價格受壓及28納米晶圓使用較低。

該行指出，中芯業務指引顯示核心業務，即不含授權收入部分仍會錄得經營虧損。由於台積電28納米晶圓銷售動能會在未來1至2季減弱，不預期中芯同類産品收益短期内出現明顯反彈，EBITDA率亦跌至低於三成，為該行重點關註的問題。

該行又指，縱使中芯股價今年累跌25%及跑輸恒指，但仍預計中芯股價未來6至12個月因毛利率壓力而繼續疲弱。維持中芯「減持」評級，目標價7.2港元。

截至發稿，中芯股價升5.11%，報10.7元，成交6456.45萬股，涉資6.9億元。

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