李嘉誠為何不希望長和(00001-HK)以股代息

李嘉誠退任長和(00001-HK)主席及執行董事職務，於股東會上，李嘉誠多次站立向股東表達感激之情，並向股東作臨別贈言，表示對股東過去對集團的支持，以及對他的厚愛，致以衷心謝意，對於股東對他致誠的祝福，感到十分感動。

股東預先登記遞交合共20至30條提問，由司儀整合並歸納出13條問題向李嘉誠及管理層提問。首條問題問到，李嘉誠作為有名的企業家，認為最重要的是甚麼？李嘉誠認為，最重要是衷誠盡力為股東爭取正當入息、正當事業、正當收入，為股東設想，如何有前途、派息合理，把股東利益排在第一位。語畢全場鼓掌逾10秒，李嘉誠則站立致謝。

他又透露，過去20年以至未來的歲月，都會增持長和及長實，而由於集團有許多動作，不乏大型計劃在進行當中，故未敢經常增持，以免構成內幕交易，但一定會「有買冇賣」。

會上有小股東提議公司以股代息，李嘉誠回應說，若他一直增持公司股份，以股代息對自己有利，但其他股東收取股票後在市場沽出，會對股價不好，因此不想以股代息，但他希望爭取有更多股息。

李澤鉅又回應股東問及集團未來10年能否達到過去38年的增長率，他指，條例不准公司預測盈利，但對公司前景有信心。

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