橋水倉位大變：巨額歐股空倉猛砍80%、美股凈多倉狂降

還記得 2 月橋水基金（Bridgewater Associates）集結逾 200 億美元瘋狂做空歐洲股票嗎？短短兩個多月後，這家全球最大對沖基金的投資倉位出現了明顯調整。

彭博社援引知情人士稱，橋水基金已經將歐洲空頭倉位削減 80%，還將美股凈多倉降低至其資產的 10% 左右，遠遠低於今年早些時候 120% 的比例。整體來看，橋水目前處於股市凈空倉狀態。

歐股空倉暴降八成

彭博社援引其追蹤的橋水基金披露倉位數據顯示，橋水做空歐洲的部位當前已較 2 月狂砍 80%，只剩下 40 多億美元了。

2 月中旬，橋水對歐洲的做空部位急劇增加至 220 億美元，比當月初的規模翻了足足 7 倍。

對於資管規模高達 1600 億美元的橋水而言，如今這區區 40 億美元出頭的空頭倉位已經無法足夠說明他們在歐洲市場的資金配置情況了。

根據上述報導，目前人們所能知道的是，橋水已經將 Intesa Sanpaolo SpA、UniCredit SpA、Telefonica SA 這三家歐洲公司的空頭倉位大幅降低，其餘包括空客、阿迪達斯、德意志銀行、西門子等此前曝光的做空對象倉位情況尚不清楚。

彼時，當橋水大規模做空歐洲股票特別是歐洲銀行業時，華爾街的分析人士觀點卻截然相反，他們普遍持看多立場。橋水幾乎是以一己之力「單挑」全歐洲。

華爾街當時認為，歐洲股票很便宜，且擁有更強勁的盈利增長能力。儘管外界關於探究橋水做空歐洲邏輯的分析鋪天蓋地，但橋水始終對於其歐洲空倉布局不予正面回應。

橋水投資研究主管 Karen Karniol-Tambour 在 3 月上旬終於公開表示，外界的理解完全錯了，他們所能看到的這些空倉「只是持倉全貌中非常非常小的一部分」。

當然，橋水經常在不同資產類別和市場上進行投資，其對歐洲的空頭部位可能只是一種成本低廉的風險對沖。由此，人們很難得出橋水極度看空歐洲的結論。

2 月上旬路透社還曾報導稱，一位橋水 Pure Alpha Major Markets 策略的投資者透露，橋水實際在小幅做多歐洲股市。

當時參與熱議的英國投資管理公司 Algebris Investments 首席執行官 Davide Serra 預計，橋水做空歐洲銀行業將以失敗告終。一旦歐央行開啟貨幣政策正常化並升息，歐洲金融機構有「可觀的價值」及很大的邊際擴張潛力，特別是義大利銀行業的盈利能力會顯著增強。

由於人們並不清楚橋水當時做空歐洲股市的用意，橋水迄今為止也沒有公布業績，因此 Davide Serra 的預言有沒有成為現實尚無法知曉。

不過，歐股基準指數之一斯托克 50 指數（Euro Stoxx 50 Index） 今年以來包括股息再投資在內累計上漲約 2%。這意味著，做空者有可能不賺錢。

4 月虧損

彭博社的一篇報導稱，知情人士透露，橋水基金在 4 月虧損了，幅度為 1%，他們當月在股市和新興市場外匯倉位上蒙受了虧損。

儘管如此，橋水的業績還是超過了同行。彭博社援引上述知情人稱，橋水 Pure Alpha fund 年初至今斬獲了 4% 的回報率。

依照美國對沖基金行業數據供應商 Eurekahedge 的數據，今年前 4 月，對沖基金行業的平均投資回報率僅為 0.3%。