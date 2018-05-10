〈房產〉北台灣主要重劃區上半年推案量比拚 龜山A7拔頭籌

據市調單位住展統計，北台灣近三年開始推案的指標重劃區中，以龜山 A7 重劃區上半年推案量超過 200 億元、供給戶數達 2745 戶，推案的量體最大，主要是 A7 房價僅 2 字頭，建商大舉湧入推案搶攻台北輕移民。

住展指出，包括新店中央新村北側、板橋江翠北側、三重二重疏洪道、土城暫緩發展區，以及龜山 A7 等五大新興重劃區，均為市場視為重點推案的區域，但以 A7 推案量最旺；龜山 A7 重劃區，今年上半年預估推案量可達 255 億元、且預計興建戶數高達 2745 戶，包括「鴻築金捷市」、「樂捷市」、「富宇敦峰」、「翡翠」、「奇幻莊園」、「富御捷境」等案。

住展企研室經理何世昌分析，機場捷運從台北火車站到林口 A9 站之間，A7 站是最便宜、唯一 2 字頭房價的站點，相對低價本身就具有高度競爭力。雖然 A7 重劃區推案規模龐大，但若均價能控制在每坪 25 萬元，距捷運站近者均價最高不超過每坪 30 萬元、距捷運站最遠均價壓在每坪 20-24 萬元，應有不錯買氣出現，並不用擔心供給過量的問題。

近期買氣佳的的板橋江翠北側重劃區與土城暫緩發展區，今年上半年推案持續開出，其中江翠有「興富發大悅」、「歡喜市」與「遠雄江翠」，接著還有國泰、國美的新案可望開出，總案量估約 125 億元、共計 988 戶。土城暫緩發展區則有「璞真仰睦」、「東運御光」、「清水湛」、「金城舞－都心花園」、「弘暉大苑」與「有富正旺」，案量達 165 億元、計約 1392 戶。

今年上半年推案量居主要重劃區重點的新店中央新村北側重劃區，去年與今年兩度標售土地，均出現建商瘋狂搶標土地的熱絡景象，但住展指出，推案動能沒有想像中強勁，預計上半年公開的建案約有四個，搶頭香的是「波爾多」，接下來將有「國泰豐格」、「國美中央新村」、「全陽大璽」等案陸續登場。新店央北重劃區今年上半年案量總計約 165 億元，總規劃戶數約 1100 戶，戶數供給量都只排在第 3 名。