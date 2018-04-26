〈房產〉國泰房地產指數：首季房市價量表現仍處觀望盤整

最新發布的國泰房地產指數顯示，今年第 1 季整體台灣房市較前一季呈現「價跌量穩」走勢，但與去年同期相較，則為「價穩量增」的格局；而台北市成交價不管比較上季或去年同期都下跌。整體而言，第 1 季短期價量仍屬盤整觀望結構，且南北房市發展差異大。

國泰房地產指數是由國泰建設 (2501-TW) 與國立政治大學台灣房地產研究中心合作，並於今 (26) 日發布 2018 年第 1 季調查結果。

此報告指出，今年第 1 季國泰全國房地產指數，較上一季呈現價跌量穩表現，較去年同季為價穩量增格局。其中國際經濟金融情勢為全球經濟持續擴張，但美國近日課徵懲罰性關稅引起全球貿易緊張升高，3 月美國聯準會升息 1 碼，恐使金融巿場波動加劇。

報告認為，台灣景氣仍處溫和成長，3 月央行宣布維持利率不變穩定物價，但是電價及利率調升，造成民眾預期通膨心理，2018 下半年國內選舉議題將逐步發酵，使業者全年推案更重視上半年 329 檔期表現，另外前瞻基礎計畫的落實、都市更新、社會住宅等政策，也影響整體房地產市場後市發展。

進一步觀察各地區表現，今年第 1 季市場成交價相較上季台北市、新北市、高雄市下跌，其餘地區皆為上漲；相較去年同季除台北、桃竹地區下跌，其他地區均呈現穩定上漲。各地區成交量指標相較上季除新北市以外，各地區均維持穩定或增加；相較去年同季各地區成交量均為增加。

而今年第 1 季推案量與上一季比較，台北市、高雄市推案量增加，其他各地區推案量均縮減；相較去年同季，除高雄市減少外， 其餘地區推案均呈現穩定或增加。

國泰房地產指數報告指出，整體而言，今年第 1 季全國房市以長期價量表現較去年同季佳，尤以成交量，有逐季增加趨勢，但短期價量仍屬盤整觀望結構，且南北房市發展差異大，後市應持續觀察南北房市相互影響關係。