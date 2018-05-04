〈房產〉信義房屋：房市脫離3年急跌期 過去一年房價止跌回穩

根據信義房屋 (9940-TW) 房價指數統計資料，過去一年北市、新北市、桃園、台中與高雄市的房價指數年變動率全數轉為正數，也就是過去一年五都房價已經止跌回穩；今年第 1 季房價甚至高於去年同期，顯示房市已經擺脫 2014 年以來的急跌期，進入價格盤整但量能回溫的景氣修正階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2014-2016 年，房市由過去的賣方市場轉為買方市場，呈現出來的市場交易特徵包括交易天數拉長、議價空間擴大、量能急縮與價格修正等，不過隨著政策逐漸穩定與遞延買氣回籠，房市交易量回溫且價格也找到短期的支撐點，若從信義房價指數的表現來看，過去一年五都房價指數優於去年同期，同時也是近 3 年來房價表現最穩定的一次。

台北市今年第 1 季房價指數為 276.3，季增 3.2%，年增 0.68%，今年第 1 季的房價水準和去年同期相當，也就是目前的房價水準和去年第 1 季相似，新北市的房價指數則為 296.1，大致較上一季持平，但較去年同期高出 2.45%，桃園市房價指數為 301.02，季增 2.01% 且年增 4.79%，台中市房價指數為 295.58，季減 2.37% 且年增 3.77%，高雄市則為 256.22，季減 0.36%，但年微增 0.77%。

觀察新北市、桃園、台中的房價指數年增率從 2.45%-4.79%，房價水準明顯高於去年同期，不過目前仍處於景氣修正階段，過去一段的房價波動應屬於下跌後的反彈走勢，而非價格已經有回升的上漲趨勢。

曾敬德表示，從房價指數、民間或官方的移轉交易量指標來看，房市呈現價格止跌盤整且量能落底回溫的市況，雖然特定區域或特定產品，如新興重劃區、高檔時的推案與高價的豪宅案等，房價修正壓力相對較大，但整體而言一般的成屋市場價格表現相對更為穩定。

至於全台六都的房市交易，信義房屋價指數的編纂獨缺台南市，曾敬德指出，由於在台南市的樣本數少，採樣不足之下，較易造成指數的失真，過去以來信義房屋房價指數一直未納入台南市。