4月營收看旺+外資看多 國巨漲停再衝新高 被動族群強彈

外資券商匯豐將國巨 (2327-TW) 納入觀察標的，並給予 850 元的目標價，激勵國巨今 (7) 日股價強彈，開盤就站上 700 元，盤中最高一度亮燈漲停，來到 741 元，並再創掛牌新高，也帶動達方 (8163-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、大毅 (2478-TW)、日電貿 (3090-TW)、鈞寶 (6155-TW)、信昌電 (6173-TW)、奇力新 (2456-TW)、華新科 (2492-TW) 等漲幅均超過 5%。

外資指出，未來包括電動車、5G、物聯網、機器人與工業自動化，都是新一輪零組件重要成長動能，加上廠商對擴產相當有紀律，不會讓供給過度增加影響價格。

法人表示，推升國巨等被動元件族群股價勁揚，重點因素還是因為第 1 季財報基本面支撐，單季每股稅後純益達 12.15 元，創單季歷史新高，禾伸堂也有 3.1 元，華新科也有 2.7 元，讓資金持續進場追價。

另外國巨本周也將公布 4 月營收，法人預估，在漲價效應下，國巨仍有機會交出比 3 月營收更佳的數字，預期有機會站上 45 億元大關。

若投資人看好國巨後市，並有意透過認購權證，以較低廉成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨永豐 79 購 04(075889-TW)、國巨元大 7A 購 07(077460-TW)、國巨富邦 7B 購 04(077557-TW) 等。