房產增值潛能：鏈接中國朝鮮的丹東市

在北韓最高領導人金正恩擁抱和平的舉動下，引發了投資人購買房產的熱潮。朝鮮與中國的邊境城鎮忽然間成為了中國的新熱門樓盤。

近期美國總統川普宣布將授予金正恩會面的機會，金正恩也同時前往北京會訪，並承諾結束其核武計劃，有機會取消經濟制裁。這也使位於鴨綠江對岸的丹東市新屋成交量於 3 月份飆升至 8 年新高，共販售 32 萬平方米房產。

丹東地理位置 / 圖：谷歌

根據中國房地產信息公司的數據顯示，4 月份銷量保持在 29 萬平方米水位。一位房仲提道，因業績火熱忙不過來，將再聘 5 位房仲。

朝鮮的任何經濟開放事宜都可能使位於北京 840 公里、距平壤 160 公里的丹東市 240 萬人口受益。兩國之間的貿易往來，無論是合法還是非法，都會經由此城。

為應對高漲的房產需求，開發商將丹東新區的一些新建住宅區價格提高了 50% 以上。此區域為 127 平方公里大小，為中朝貿易而開發。有些房仲已停止販售，等待價格再度成長。

美國房仲商 Cushman ＆ Wakefield 負責監督大連和沈陽附近房產經紀人業務的總經理 Jason Cheung 提道，「丹東新區的大多數買家都是投資人，也是房價上漲的主要原因」。

儘管沒有官方數據顯示自朝鮮出現和解可能後，該市房價已經上漲了多少，但丹東在歷史上一直處於落後狀態。3 月份價格較去年同期上漲 4.1%，低於同類城市平均的 6.8% 漲幅。

需求的急遽增長也反映了中國官員面臨的挑戰 ，即中國試圖遏制房價泡沫化，但不希望影響到中國經濟。尤其在北京和上海等大城市實施購買限制後，近幾個月來中國政府已經把矛頭轉向二三線城市。

友誼橋 / 圖：彭博

然而，投資丹東似乎不是快速投機。鏈接兩國的丹東友誼橋只有一條鐵路線和一條車道。2014 年完工的新鴨綠江大橋仍未使用，因朝鮮方尚未在另一端做馬路鏈接，使這 3 公里空曠範圍沒有道路。

根據中國海關總署的一份聲明，朝鮮對中國出口去年下降了 33%，而進口增長了 8.3%。