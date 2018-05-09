中國個人所得稅法和房地產稅法列入今年人大預備審議項目

近日公佈的中國全國人大常委會 2018 年立法工作計劃顯示，證券法 (修改)、個人所得稅法和房地產稅法等列入預備審議的項目，這些立法項目由有關方面抓緊調研和起草工作，視情在 2018 年或者以後年度安排審議。刊登在人大官網的立法工作計劃顯示，今年繼續審議的法律案有 12 件，包括已通過的監察法、農村土地承包法修改等，初次審議的法律案有 14 件，包括已通過的憲法修正案、刑事訴訟法 (修改)、稅收徵收管理法 (修改)、車輛購置稅法和資源稅法等。



新聞稿表示，要對立法條件也不成熟、需要先行先試的，依法及時作出授權決定或者改革決定。對正在實施的授權決定和改革決定，實踐證明可行的，由有關方面及時依法提出修改或者制定有關法律的議案，適時安排審議，或者結合相關立法工作統籌考慮。



需在 2018 年考慮的授權決定和改革決定有 10 件，包括:-- 關於授權國務院在實施股票發行註冊制改革中調整適用《證券法》有關規定的決定，2018 年 2 月實施期屆滿 (2018 年 2 月十二屆全國人大常委會第三十三次會議作出關於延長授權國務院在實施股票發行註冊制改革中調整適用《證券法》有關規定期限的決定)。



-- 關於延長人民陪審員制度改革試點期限的決定，2018 年 4 月實施期屆滿，與制定人民陪審員法一並考慮；



-- 關於授權國務院在部分地方開展藥品上市許可持有人制度試點和有關問題的決定，2018 年 11 月實施期屆滿等。



今年 3 月，中國國務院辦公廳印發國務院 2018 年立法工作計劃，外國投資法草案、資源稅法草案、私募投資基金管理暫行條例、非存款類放貸組織條例、住房租賃條例等被列入計劃。